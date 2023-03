Almeida ve complicado que Reyes Maroto "pueda dar lecciones para gestionar el turismo" en la capital

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este miércoles que es «complicado» que la candidata del PSOE a la Alcaldía y exministra de Turismo, Reyes Maroto, «pueda dar lecciones para gestionar el turismo» en la capital porque es una ciudad que «no conoce».

Desde el Palacio de Cibeles, el primer edil ha destacado que en la capital «funciona el modelo turístico que se ha puesto en marcha en este mandato», y que «todos los madrileños son conscientes de la revolución hostelera y gastronómica».

«Veo muy complicado que Reyes Maroto nos pueda dar una lección sobre cómo se gestiona el turismo en la ciudad. Los datos están ahí y esos datos sustentan el modelo», ha señalado, para criticar a continuación que «el paso de Reyes Maroto en materia de turismo es inapreciable» y «no ha sido capaz de resolver viviendas de uso turístico».

En este punto ha incidido en que «no conoce la ciudad de Madrid; no es que no viva en Madrid, es que no conoce la ciudad, no sabe lo que se ha hecho en los últimos cuatro años, no ha pisado las calles».