La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha arropado este domingo en València al presidente del PPCV y candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y a la secretaria general del partido en esta autonomía y candidata a la Alcaldía de València, María José Catalá, con quienes ha manifestado que espera construir un «eje de prosperidad» entre la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 28 de mayor bajo «valores como la libertad».

«Día a día podremos demostrar que juntos somos más fuertes y un gran país, y ojalá dentro de muy poco volvamos la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana a ser un eje de prosperidad para nuestro país», ha manifestado durante su intervención en un acto del PPCV en València.

Así, ha rememorado los proyectos que antes «se hacían de manera conjunta entre las dos regiones» y ha lamentado que ahora la imagen de la Comunitat Valenciana ha cambiado «para mal». Frente a ello, ha subrayado que es su responsabilidad «cambiar las cosas» como parte de una nueva generación que tiene «la obligación de sacar lo mejor de nosotros mismas para unir a la sociedad para que sea próspera y libre y afronte el futuro con ilusión», y dentro de ese proyecto que la Comunitat «vuelva a sorprender a España y al mundo».

«Durante muchos años, a la Comunitat Valenciana se la veía con orgullo y admiración. Siempre estabais en todos los titulares por el impulso de nuevos eventos internacionales o grandes recintos», ha incidido, situación que ha contrapuesto a la actual de València.

Ayuso ha censurado la «imposición» y el «ensimismamiento» de los gobiernos nacional y autonómico valenciano y ha defendido: «Lo que pasa en la Comunitat Valenciana me importa como española, no como partido. Me duele que se haya apartado esa València pujante».

Así, ha lamentado que ahora los dirigentes actuales han convertido la región en un «negocio identitario, carcomiendo España y dividiendo territorios, y utilizando uno de nuestros mayores tesoros como la lengua para decir que lo demás es odioso», y les ha acusado de crear un «sentimiento regionalista donde no lo había» y de creerse «los más valencianos».

«La Comunitat Valenciana es España, es una región de apertura, con vocación europea, con ciudadanos libres y con oportunidades», ha asegurado, al tiempo que ha denunciado las actitudes de quienes «necesitan dividir a la sociedad», que está «cada vez más agraviada». «Nos dividen entre ricos y pobres creando desigualdades, porque necesitan enfrentar lo público con lo privado», ha censurado.

«Han de decir cómo tenemos que pensar, es una hoja de identidad perfectamente calculada para tensionar la sociedad mirando de reojo», ha insistido Ayuso, a la vez que ha considerado que «nunca ha habido tantas tensiones entre territorios como ahora, ni tanta división social». «Repartir miseria no es crear riqueza», ha advertido.

