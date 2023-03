Trabajadores de los tres centros de Navantia en la Bahía de Cádiz se han manifestado en la mañana de este martes por la avenida principal de la capital gaditana para reivindicar la puesta en marcha del Plan Estratégico Horizonte 5.0 y el segundo convenio colectivo intercentro.

En declaraciones a los periodistas, el presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta, ha apuntado que «hace falta un plan de empleo». «Si tanta carga de trabajo anuncian los políticos, que a día de hoy no tenemos nada, habrá que afrontarla con mucho personal, hace falta un plan de empleo que garantice que la carga de trabajo pueda salir en tiempo, forma y beneficios», ha señalado.

En este sentido, ha hecho referencia al reciente anuncio de contratación de empleo para Navantia por parte del Gobierno, criticando que «Pedro Sánchez ya adelantaba 1.500 empleos para Navantia a espaldas del comité intercentro, de los comités de empresa y de los trabajadores».

Además, ha señalado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una visita reciente a la factoría de San Fernando, anunció «que para la Bahía había 735 empleo, algo con lo que no vamos a estar de acuerdo». Peralta ha explicado que, «si los nuevos ingresos vienen en función de los programas que se va a tener, y en la Bahía según ellos es donde más programas se va a tener, si no vienen 1.000 de los 1.500 no vamos a estar de acuerdo, no vamos a aguantar que se reparta equitativamente».

En cuanto a la negociación del segundo convenio, Peralta ha recordado que «el primero no se terminó de desarrollar» y ha recordado que «al margen de esto estaban los incrementos salariales, que el otro día se produjo la subida del 3,5 que parece que lo van a ingresar al final de mes, pero no hemos conseguido nada, es algo que nos pertenece como trabajadores de una sociedad mercantil pública».

El presidente del comité de empresa ha criticado que «la empresa ni convoca ni tiene pensamiento de convocar y hay que hablar de muchos temas de convenio, promociones, incrementos, grupos profesionales y algo muy importante que son las masas salariales, que nos debe la empresa desde 2019 y nos la esconden porque desde 19 hasta el día de hoy hay un desfase de casi 500 millones de euros».

La movilización según han indicado es «una más» aprobada por el comité intercentro, los comités de empresa y los trabajadores y a partir de ahora hay que movilizar un nuevo calendario porque «la empresa sigue sin convocar».