Azcón afirma que Aragón es un "infierno fiscal" para las empresas y reclama medidas para atraerlas y crear empleo

El presidente del PP-Aragón y candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Jorge Azcón ha lamentado la fuga de empresas en Aragón durante los últimos años. «En la actualidad, se van más de las que vienen», ha afirmado, argumentando como principal motivo que la comunidad autónoma «es un infierno fiscal», por lo que ha reclamado medidas que atraigan nuevas compañías y generen empleo en el territorio.

"En el año 2021 se fueron 143 empresas y en 2022 se han ido 213, casi un 40 por ciento más, ha precisado Jorge Azcón este lunes, durante una visita a la empresa UpLifting, ubicada en la Plataforma Logística de Huesca (PLHUS), junto al vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, y la candidata a la Alcaldía de Huesca, Lorena Orduna.

Ha señalado que cada aragonés paga 170 euros más de la media que se paga en el resto de comunidades autónomas y Aragón está entre las cinco en las que más impuestos se pagan. «Desde el PP queremos cambiar esta realidad», ha asegurado Azcón, enfatizando en la necesidad de «alinear» la fiscalidad local con la autonómica, para entre otras cosas, «atraer empresas a Huesca sea atractivo», porque es ésta la ciudad con la peor fiscalidad dentro de la región.

La prioridad del Partido Popular, ha precisado Azcón, está en el IRPF de las rentas medias y bajas, «porque hay que hacer atractivo Aragón a las empresas para que ese balance negativo no continúe incidiendo en esa tendencia creciente de empresas que salen de nuestra comunidad autónoma».

Asimismo, el líder del PP en la comunidad autónoma ha sugerido que Aragón debe desarrollar una fiscalidad competitiva con otros lugares de España «en los que se están haciendo las cosas mejor de manera objetiva», como por ejemplo Andalucía, donde los 'populares' «hemos logrado crear más empleo que con las fórmulas socialistas».

Menos impuestos, más recaudación

Juan Bravo ha indicado: «Nadie debe dejar de venir a Aragón porque le preocupan los impuestos», añadiendo que cuando Azcón se convierta en presidente de la comunidad autónoma se reducirán los impuestos, pero habrá más recaudación y más contribuyentes. «Gastar más no es gastar mejor», ha declarado, al tiempo que ha garantizado, con la bajada de impuestos, la sanidad, la educación y políticas sociales.

Igualmente, ha abogado por «simplificar trabas administrativas y burocráticas» a las empresas, y que además sientan que la Administración les ayuda, «o por lo menos que no estorba». Ha instado a utilizar los fondos europeos, anotando que hay casi 200.000 millones de euros para gestionar.

«Los fondos europeos tienen que orientarse a generar crecimiento y potenciación y a generar empleo», ha opinado Bravo. En esta línea, ha defendido que el empleo que se genere se relacione con buenos salarios y proyectos de futuro, y no con el salario mínimo interprofesional (SMI).

«Cuando se hacen las cosas bien y se pone alfombra roja a quien crea un puesto de trabajo y se dan facilidades y oportunidades a todas las empresas, no solo para que no se vayan, sino para que lleguen, hay oportunidades», ha garantizado Juan Bravo, quien ha considerado que las políticas en materia de impuestos no dependen de si gobierna la izquierda o la derecha, sino «de buenos o malos gestores».

Situación en huesca

Por su parte, Lorena Orduna ha remarcado que el Partido Popular es «fiel defensor de las empresas», por considerar que dinamizan, atraen riqueza y movimiento a las ciudades. En el caso de Huesca, ha criticado la «fiscalidad elevadísima, que no ayuda en absoluto a la consolidación de empresas ni a su desarrollo, ampliación o estructuración de nuevos puesto de empleo», o los altos impuestos locales.

Ha reconocido la necesidad de utilizar el corredor Huesca-Zaragoza para atraer inversiones e invitar así a la gente a trabajar y vivir en la ciudad altoaragonesa. Como otro de los retos, Orduna se ha referido a concluir la autovía Lérida-Pamplona, ya que el tramo de Huesca a Siétamo "lleva cuatro años sufriendo retrasos y sería una fase estratégica para la ciudad.

Por último, ha manifestado que cree «firmemente» en las empresas de Huesca. «Cuando sea alcaldesa les voy a ayudar, a impulsarles y atraeremos otras nuevas», ha apostillado, afeando que durante ocho años, el actual Gobierno de Huesca «no ha sabido atraer absolutamente ninguna».