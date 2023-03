Pensionistas vascos ven "alguna mejora" en la reforma de las pensiones, pero rechazan una posible privatización

El portavoz del Movimiento del Pensionistas de Euskal Herria Iñaki Olea considera que existe «alguna mejora» en la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno y CCOO y UGT, aunque cree que hay que leer «la letra pequeña», porque uno de los puntos acordados, el tercero, plantea «una posible privatización de las pensiones», con la que están en desacuerdo.

En declaraciones a Europa Press, Olea ha resaltado que hay que «leer todo», pero se ha visto muy sorprendido con la lectura del «tercer punto» del acuerdo donde, en su opinión, se plantea «la privatización de las pensiones».

El representante de los pensionistas se ha preguntado por el hecho de que se quieran hacer planes de pensiones en los convenios para cuando el trabajador sea «mayor».

«¿En qué sitio se va a hacer?, lógicamente se hará en grandes empresas, en la banca, instituciones públicas, pero las personas que andan trabajando en un bar, en un comercio, empresas no muy grandes, no van a poder tener eso. Y no solamente eso, sino que esos planes se van a 'meter' en convenio, porque pone que deberán ser puestos en convenio colectivo y que son legales. ¿Van a cotizar a la Seguridad Social?, ¿van a ser también detraído de ellos el IRPF?. Es también la pregunta que yo me hago», se ha cuestionado.

Respecto al papel jugado por la patronal, que mantiene su «oposición frontal» a esta reforma, Olea cree que, a pesar de su rechazo, le «vendría bien» por lo que respecta a la privatización de las pensiones.

La patronal, ha constatado, «es lo que es» y tiene que ir a obtener «los mayores beneficios posibles». «La patronal, los costes que tiene dentro de los salarios de las personas que están activas, lo repercute en su coste, y ese coste, al final, repercute lo que cuesta cada producto que produce. Lógicamente, la patronal va a pagar lo menos posible y con esta reforma me da la sensación de que esa parte de privatizar las pensiones le vendría bien a ella», ha apuntado.