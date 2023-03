El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha reprendido al portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante el transcurso de la intevención de este último en el Pleno de la Cámara autonómica, por referirse a Vox como el «partido de los maltratadores» cuando preguntaba al presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre los planes de la Consejería de Educación en materia de educación afectiva sexual.

García ha asegurado que «si no se interviene en el Parlamento --único sitio en el que es tabú hablar de los temas relacionados con la educación sexual-- el 'partido de los maltratadores', el de la extrema derecha, avanza en su discurso» y luego «llega a las aulas y lo impregna todo». «Si no dedican recursos a esto, después no se hagan la foto cuando asesinen a una joven», le ha interpelado al presidente andaluz.

En ese momento, el presidente del Parlamento le ha pedido al portavoz de Adelante que retire ese comentario, que ha tildado de «imprensentable», por llamar «partido de los maltratadores a todo un grupo parlamentario» a lo que se ha negado José Ignacio García esgrimiendo que «no ha faltado a la verdad», al tiempo que ha destacado que ha recibido también insultos por parte de algunos diputados.

Acto seguido ha continuado el debate con el uso de la palabra del presidente de la Junta, quien ha defendido las actuaciones puestas en marcha por Educación en el ámbito de la eduación sexual afectiva.