Ayuso ironiza con hacer paritario su gobierno cambiando el género de consejeros: "Enriqueta López o Enriqueta Ossorio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ironizado este lunes con que su gobierno podría ser más paritario si sus consejeros modificasen su género a través de la autodeterminación. «Tendremos a Enriqueta López o Enrique Ossorio», ha bromeado a continuación.

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase una ley para garantizar la paridad en política, Ayuso ha hecho hincapié en que Madrid ha estado gobernada la mayoría de años por mujeres y hoy es «el motor económico de España», sin haberles hecho falta «nada esto».

«Si es necesario pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi vicepresidenta, con mi consejero de Justicia, que se convertirá en mi nueva consejera... Tendremos a Enrique López y a Enriqueta Ossorio. A lo mejor así gestionamos mejor o soluciones la vida de los madrileños», ha señalado, en declaraciones a los periodistas en una visita a las obras del nuevo instituto de Montecarmelo.

Para Ayuso, Sánchez lo que busca es «lavar su imagen ante las mujeres porque no puede estar quedando peor» con ellas. Además, ha apuntado a que compite en la pancarta del 8M para ver «si es más feminista que sus socios de gobierno».

En cuanto a la manifestación en sí, la jefa del Ejecutivo madrileño ha trasladado que siempre la respeta pero ha subrayado que ella celebra «ser mujer» cada día de su vida y lo hace «en numerosos eventos» cuando tiene la oportunidad, sobre todo acompañando a las mujeres «en sus problemas reales y habituales todos los días como puede ser la conciliación, la exclusión, el maltrato o la soledad».

En todo caso, ha indicado que esta manifestación en concreto no la representa porque «está muy politizada». «No digamos cuándo te convocan a la misma a través de una imagen que lleva una fregona y una escoba... No suelo ir nunca», ha zanjado. Asimismo, fuentes 'populares' han informado a Europa Press de que el PP de Madrid no enviará a la manifestación ninguna delegación.