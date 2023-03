Carabante (PP) tacha de "postureo político" la manifestación por los árboles en la L11 cuando se han parado las talas

El portavoz de campaña del Grupo Municipal Popular, Borja Carabante, ha tachado de «postureo político» la manifestación convocada este sábado contra la tala de árboles en Madrid Río y el Parque de Comillas por la ampliación de la Línea 11 de Metro cuando estos trabajos ya se ha paralizado.

«Cuando llega la campaña electoral la izquierda usa cualquier mecanismo para echarse a la calle en esa campaña permanente para ver quién enarbola más pancartas», ha expuesto a los periodistas tras la presentación del 'whatsapp' para recoger propuestas para la carrera a la reelección del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Asociaciones vecinales, educativas y ecologistas, además de ciudadanía del entorno, han convocado una nueva concentración contra «la destrucción de parques por las obras de ampliación de la Línea 11» de Metro. «No a la tala. No a las talas en el Parque de Comillas, no al trasplante de árboles adultos, no a la estación en el Parque de Arganzuela (Madrid Río)», argumentan los convocantes.

Carabante ha recordado que desde el Ejecutivo regional se ha explicado que se analizará árbol a árbol la viabilidad de cada ejemplar con el objetivo de «proteger» la mayor cantidad posible ante las obras.

Frente a ello, ha afeado que no haya ninguna manifestación contra la tala de unos 300 ejemplares en el entorno de Atocha y Aluche por las obras de ampliación en estas estaciones. «Ningún miembro de la izquierda de esta ciudad se ha encadenado promovido manifestación alguna», ha lanzado Carabante, quien ve en esto el «símbolo de la incoherencia» de estos partidos.