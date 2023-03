Asociaciones vecinales, educativas y ecologistas, además de ciudadanía del entorno, ha convocado una nueva concentración este sábado 4 de marzo contra «la destrucción de parques por las obras de ampliación de la Línea 11» de Metro.

«No a la tala. No a las talas en el Parque de Comillas, no al trasplante de árboles adultos, no a la estación en el Parque de Arganzuela (Madrid Río)», argumentan los convocantes. La protesta arrancará a las 12 horas en el Puente de Toledo, en Madrid Río.

Las entidades ecologistas, educativas y vecinales de los barrios afectados, en los distritos de Carabanchel, Arganzuela, Retiro y Moratalaz, han valorado la decisión de la Consejería de «acertada pero insuficiente» porque «se limita a mencionar la zona de Madrid Río, ignorando el hecho de que las obras a realizar en el Parque de Comillas (Carabanchel) ya están en marcha y que la tala de más de 300 árboles maduros y sanos es inminente».

En las más de tres hectáreas del parque, «solo once árboles se mantienen». Por ello han reclamado que se amplíe la paralización de la tala de árboles a la totalidad de las obras de la línea 11 hasta que «existan garantías suficientes de que estas se desarrollarán salvaguardando la conservación del máximo número de árboles y zonas verdes a lo largo de los cuatro distritos afectados».

Ecologistas en Acción Madrid y las asociaciones vecinales afectadas han insistido en su demanda de que la localización de la estación de Madrid Río en pleno parque de Arganzuela es «inaceptable».

En cuanto al trasplante de los árboles, las mismas entidades han subrayado que la mayoría de ellos son ejemplares maduros de más de 40-50 años, cuyo trasplante es «inviable» y que en la práctica totalidad de los casos «supondría su muerte».

Según ha explicado el Ejecutivo regional en un comunicado, el principal objetivo de esta medida es que en las zonas donde haya afectación de arbolado se trasplante el mayor número de ejemplares posibles. Para ello, la Consejería de Transportes e Infraestructura encargará un análisis individualizado de cada árbol.