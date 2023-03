Ayuso reprocha a UP el "anómalo" 8M con agresores sexuales en la calle, "la infame" Ley Trans y el 'caso Mediador'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado este jueves a Unidas Podemos las circunstancias «anómalas» en las que se celebrará la próxima semana el Día de la Mujer, 8M, con agresores sexuales «beneficiados» por la Ley del 'Solo sí es sí', la «expulsión del feminismo tradicional», la «infame Ley Trans» y la prostitución vinculada al 'Caso Mediador'.

Así se lo ha lanzado a la coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto en la Sesión de Control al Gobierno celebrada este jueves en la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la 'morada' sobre la imagen que proyecta la Comunidad de Madrid.

«Cerca de 700 agresores sexuales beneficiados por Unidas Podemos. Ustedes, enfrentados a la otra parte de su Gobierno, van a celebrar en circunstancias anómalas el 8M», ha comenzado la presidenta. Ha leído los delitos de varios condenados que han visto reducida su pena por la Ley del 'Solo sí es sí' y los ha tachado de «obsequio de las feministas de Podemos».

Ayuso ha cargado contra las «decenas de agresores sexuales» en la calle, que haya «más violencia» contra la mujer, el «grave perjuicio» contra ellas que supone la «infame Ley Trans» y la «expulsión del feminismo tradicional» que luchó por «algo más que llegar solas y borrachas a casa». Frente a ello ha instado a Unidas Podemos a invitar al 8M a las mujeres iraníes «a quienes desprecian con su silencio» y ha instado a los 'morados' a «dejar de apoyar a Putin».

Mujeres prostituidas en el 'caso mediador'

«De cara al 8M no les he oído hablar de las mujeres prostituidas por 'Tito Berni'. Y me pregunta cuál es la imagen de mi Gobierno», ha espetado la líder autonómica.

La presidenta madrileña también ha afeado al Ejecutivo central la imagen que proyecta cuando «benefician a agresores sexuales» pero «la culpa es de los jueces», «multiplican los precios y la culpa es de los supermercados» y ahora «insultan a empresas como el Real Madrid o Ferrovial».

Por su parte, Jacinto ha calificado la cara de Ayuso de «cemento armado» como «sus políticas». Le ha instado a dejar de «mentir a la cara» a los madrileños y ha asegurado que el viaje de la presidenta a Londres de la pasada semana fue para evitar «dar la cara» en el «aniversario de la liquidación» de Pablo Casado como presidente del PP.

Asimismo, le ha reclamado que de explicaciones por los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid y los contratos de mascarillas durante la pandemia. Sobre el 'Caso Mediador' le ha recomendado que no de «lecciones a nadie» y le ha deslizado como tema de debate la 'Kitchen'.

Por último ha mostrado carteles con las caras del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el de Ferrovial, Rafael del Pino, y del propio hermano de la presidenta identificándolos como los «beneficiados» de su cargo al frente de la Comunidad.