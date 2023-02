El PP presenta una queja ante el Justicia por la falta de transparencia y el déficit democrático del gobierno de Lambán

El Partido Popular ha presentado una queja ante el Justicia de Aragón ante «la falta de transparencia y el déficit democrático del Gobierno de Javier Lambán».

La portavoz del PP en las Cortes, Mar Vaquero, junto a la portavoz de Ciudadanía y Derechos Sociales, Marián Orós, han presentado un escrito en el registro del Justiciazgo y han lamentado la actitud del presidente del Ejecutivo autonómico y su gobierno al considerar que oculta información y no contestando a las solicitudes de información de los diputados populares. «Hay opacidad, mala gestión, mala praxis y una vulneración continua de los derechos de los diputados, que somos los representantes de los aragoneses. Tenemos alguna solicitud de información que hemos tenido que formular hasta veinte veces y siguen sin responder», ha argumentado Vaquero.

La diputada ha afirmado que el gobierno no contesta, o lo hace fuera de plazo, un 30 por ciento de las peticiones de información formuladas por el PP.

«En lo que va de legislatura hemos elevado 3.426 solicitudes de información al gobierno, de ellas 1.153 han tenido que acabar en quejas porque el gobierno de Lambán no ha contestado o no lo ha hecho en el tiempo reglamentario», ha remarcado Vaquero, al tiempo que ha rechazado esta forma de gobernar de Lambán, que no solo niega la información al PP sino que otras instituciones "como la Cámara de

Cuentas o el propio Justicia tampoco reciben la información que solicitan al gobierno".

La portavoz popular ha manifestado que el gobierno de Lambán "está ocultando información en asuntos muy importantes y sobre los que hay

demasiadas dudas de gestión, como son los fondos covid, los contratos

adjudicados a dedo, las mascarillas fantasma, a cuánto ascienden los intereses de demora por no pagar a tiempo a los proveedores, qué ha pasado con esos 326 proyectos para los que Lambán prometió captar más de 19.000 millones de euros de fondos europeos".

Vaquero ha recordado lo ocurrido hace apenas una semana con la información solicitada por el PP sobre la relación del Ejecutivo de Lambán con el entramado de empresas del hermano de Ximo Puig que están siendo investigadas. «Después de que solicitásemos información exhaustiva sobre la relación del gobierno con este entramado de empresas conocimos por los medios de comunicación la adjudicación de 5 licencias de TDT, unas adjudicaciones que no constaban en la respuesta que el gobierno remitió al PP».

La portavoz popular en las Cortes ha criticado lo que se ha convertido en «una forma de ser del PSOE, en Aragón y en España. Ocultan la información intentado así tapar sus fracasos. Anuncios y propaganda para intentar tapar su mala gestión, pero la realidad los pone día a día en evidencia», ha señalado.