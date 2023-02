Las instituciones vascas aprobarán "cuanto antes" los estatutos para constituir el patronato del Memorial del 3 de marzo

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha anunciado este martes que las instituciones vascas --Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, y el Gobierno Vasco-- procederán «cuanto antes» a la aprobación --en el seno de los órganos ejecutivos de cada una de las instituciones vascas--, de los estatutos para la constitución del Patronato del Memorial del 3 de marzo, centro que recordará a los cinco muertos y decenas de heridos producidos en aquella jornada por los disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral en Vitoria-Gasteiz.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Zupiria ha sido preguntado por el acuerdo alcanzado por las instituciones vascas y los colectivos implicados en el proyecto del centro memorial del 3 de marzo de 1976 sobre los estatutos de la fundación que impulsará el centro y a la inclusión de una víctima en la vicepresidencia de esta entidad.

Zupiria ha puesto en valor los «diferentes pasos» que se han dado para impulsar la creación de este memorial, y ha valorado «positivamente» las decisiones de los últimos días, ya que ha recordado que «en su momento» se decidió «dejar en suspenso» la aprobación de los estatutos de la Fundación «para lograr el mayor acuerdo y consenso posible en torno al mismo».

Por ello, ha considerado que es una «buena muestra del esfuerzo de diálogo y acuerdo que se ha hecho hasta ahora», el hecho de que la Asociación 3 de marzo haya aceptado los estatutos de la Fundación, y que «entre todos, se haya acordado que uno de los órganos de representación del patronato de esta fundación, como es su vicepresidencia, esté ocupada por un representante de las víctimas del 3 de marzo».

No obstante, ha reconocido que hay «aspectos» relativos al convenio que debe suscribirse entre Gogora y la asociación 3 de marzo, que «aún necesita de más acuerdo» y serán «objeto de valoración y de acuerdo específico».

El portavoz del Gobierno Vasco ha indicado que «tras las novedades de las últimas horas», las instituciones vascas --Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, y el Gobierno Vasco-- procederán «cuanto antes» a la aprobación, en el seno de los órganos ejecutivos de cada una de las instituciones vascas, de los estatutos para proceder a la constitución del Patronato.

Participación del gobierno central

Preguntado por la intención del Gobierno central de formar parte del patronato de este memorial, Zupiria ha insistido en que la fundación «en estos momentos» tiene como «elementos impulsores» al Gobierno Vasco, a la Diputación Foral de Álava, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y al Obispado de Vitoria, con una participación además de los representantes de la Asociación del 3 de marzo.

«Estos son los elementos que han impulsado hasta ahora la constitución de esta fundación y los que procederán a su aprobación y constitución, con el presupuesto que ya está establecido. A partir de la constitución del mismo, si hay que tomar otras decisiones, se analizarán en ese momento», ha explicado.

Asimismo, ha rechazado que se haya dado un «portazo» al Gobierno central en su intención de incorporarse al patronato. «En ningún caso considero que las instituciones vascas estén dando un portazo a nadie y desde luego, no sólo porque sea mi estilo, sino porque no hay ningún motivo para ello, no voy a polemizar sobre esta cuestión», ha subrayado.

En este sentido, ha reiterado que «hace mucho tiempo que las instituciones vascas y el Obispado de Vitoria están intentando constituir una fundación». «Hace muchísimo tiempo que se lleva trabajando con la asociación que representa a las víctimas del 3 de marzo para alcanzar un acuerdo y estamos en condiciones de poder aprobar los estatutos de esa fundación y constituir su patronato para que comience a dar los primeros pasos», ha indicado.

Sin embargo, ha precisado que «la decisión de seguir adelante con esta cuestión no cierra ninguna vía a nadie y no supone ningún portazo a nadie», pero considera que «por el tiempo que lleva esta cuestión encima de la mesa y por las diferentes razones que han hecho que se demore su constitución, se debe dar el paso de constituir esta fundación e iniciar su singladura».