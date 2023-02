El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha explicado que 333 empresas y startups catalanas participarán en el Mobile World Congress (MWC) y en el 4 Years From Now (4YFN) en la edición de este año, que se celebrará del 27 de febrero al 2 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este lunes junto a la secretaria de Políticas Digitales, Gina Tost, y el secretario de Empresa y Competitividad, Albert Castellano, después de reunirse con empresas catalanas que participarán en el 4YFN. En concreto, 70 empresas tendrán su propio stand en el MWC mientras que las 263 restantes son startups que participarán en el 4YFN. Torrent ha anunciado que el Govern promoverá la participación de 104 empresas y startups en el MWC, un 20% más que en 2022, de las cuales 48 y 56, respectivamente, estarán en los estands de la Generalitat correspondientes. Según Torrent, el MWC es «una gran oportunidad para explorar esta puerta que conecta las empresas del país con el entorno tecnológico a nivel global, así como para convertir o seguir apuntalando que Catalunya y Barcelona sean un hub tecnológico, un hub de creación de startups». 339 empresas desde 2006 Torrent ha señalado que desde 2006 el Govern ha facilitado la participación de un total de 339 empresas catalanas en la feria que «gracias a esta presencia han doblado su facturación y han aumentado un 38% su ocupación» respecto a su primera edición del MWC. En cuanto a las startups, ha destacado que Acció ha impulsado desde 2014 que 157 empresas emergentes hayan estado presentes en el 4YFN y que «gracias a este trampolín han podido triplicar su facturación y doblar su ocupación». Para conectar las empresas catalanas e internacionales con grandes compañías, Acció volverá a organizar en el marco del evento el MWC Open innovation, en la que este año participarán 41 corporaciones, 16 de las cuales catalanas como Agbar y Fluidra. Demostración de ia El stand de la Generalitat contará con una demostración en directo de Inteligencia Artificial (IA) aplicada a robots al servicio de las personas bajo el lema 'Cuando la inteligencia artificial conecta con las personas'. Esta demostración se presentará en el stand Catalonia el primer día de la feria y se irá repitiendo a lo largo de los cuatro días que dura el evento.