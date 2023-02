El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este lunes que «la única manera de que empecemos a ver la luz al final del túnel» en lo que respecta a la situación de la sanidad pública andaluza es que «tengamos condiciones y ofertas laborales para que el personal sanitario se quiera quedar en Andalucía».

«Eso significa que tienen que salir todas las vacantes y que tienen que estar a disposición para consolidar y estabilizar a esos profesionales, y que no se vayan a otras plazas», ha añadido Juan Espadas a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla al asistir al acto de colocación de la primera piedra del ramal técnico del tramo norte de la Línea 3 del metro hispalense.

En relación a la situación de la sanidad andaluza, el líder socialista ha señalado que es algo que «no deja de preocuparnos y sorprendernos» en el PSOE-A, y es «uno de los problemas y preocupaciones más importantes ahora mismo de los andaluces», teniendo en cuenta que Andalucía es «la última comunidad autónoma en gasto sanitario por habitante», y «estamos viendo el día a día de las dificultades de la atención primaria» de la sanidad pública, así como las «listas de espera quirúrgicas, que más pronto que tarde nos enteraremos hasta qué punto pueden estar creciendo», ha añadido.

De igual modo, Espadas ha aludido a la oferta público de empleo lanzada por la Consejería de Salud de la que, pese a que la consejera del ramo, Catalina García, compareció en el último Pleno del Parlamento, «no hemos conseguido aclarar dónde han estado los errores y, sobre todo, si se van a subsanar», ha dicho.

En esa línea, ha aseverado que «no es posible que personas que llevan años esperando y trabajando en el SAS y que aspiran a una plaza, en muchos casos en los centros hospitalarios en los que están prestando su tarea, se encuentren con que no pueden acceder o competir por esa plaza, estando además vacante, porque el SAS solo le reserva la posibilidad de hacerlo en otros centros comarcales».

«Esto hay que arreglarlo y explicarlo, porque es absolutamente lógico que quienes han sacado una oposición quieran una plaza vacante», ha aseverado Espadas, quien también ha lamentado que no se está avanzando en «la negociación que se está produciendo con las organizaciones sindicales» por parte de la Junta.

«Los sindicatos nos dicen que no hay propuestas encima de la mesa que sean mínimamente aceptables, y no podemos seguir aparentando que existe una negociación cuando realmente no hay propuestas encima de la mesa y, por otra parte, querer negar que hay un problema», ha reflexionado al respecto el dirigente socialista.

Espadas ha concluido que «el Gobierno andaluz no solo tiene que decir que cree y apuesta por» la sanidad pública, sino que «tiene que poner más recursos y dejar de elevar el número de conciertos privados y apostar por la sanidad privada», de forma que «lo que destina a sanidad privada hay que invertirlo en sanidad pública, y así conseguiremos que profesionales y pacientes estén más satisfechos», ha zanjado.