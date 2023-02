Mas: "En Alicante se juega el tercer Botànic y eso ha repercutido en la pugna de las primarias"

La vicepresidenta de la Generalitat y cabeza de lista por Alicante de Compromís, Aitana Mas, cree que su coalición sale reforzada de las primarias, a pesar del resultado «muy ajustado» en su provincia, y recalca que ahora deben mantener «cohesión, unidad y un único mensaje de cara a la ciudadanía porque lo importante es revalidar el Botànic».

«En Alicante se juega el tercer Botànic, y eso también ha repercutido en esta pugna por las listas de Compromís», manifiesta en una entrevista a Europa Press, preguntada por el estrecho margen de resultados --87 votos-- que le dio la victoria como cabeza de lista en esta provincia por delante de Gerard Fullana, portavoz en la Diputación.

Mas --de Iniciativa, una de las tres 'patas' de Compromís-- asegura que la coalición está «en un momento de cambios» después de unas primarias abiertas a la ciudadanía que «se han hecho más en clave interna que en otras cuestiones». «Aun así, las 42.000 personas que han participado no son todas de Compromís», subraya en lo que ve como un ejemplo de apertura que «no tienen otros partidos».

Respecto al resultado, reconoce que fue ajustado en Alicante «por muchas cuestiones internas», pero defiende que la lista es «potente» y refleja lo que la gente quiere y votó. «Las comarcas de Alicante son diversas y complejas, y eso se ha reflejado en el propio sistema de primarias», expone como crevillentina.

«Acertado o no, es el sistema del que nos hemos dotado y aprobado casi por unanimidad --asevera--. Probablemente es el más democrático que hay en los partidos, al menos es el más abierto a la ciudadanía».

A partir de ahí, la vicepresidenta remarca que «ningún sistema es inamovible» y que «de todas las contiendas electorales se extraen cosas positivas y negativas», por lo que Compromís tendrá que analizar «cuáles han ido mejor y cuáles peor» y debatirlo «desde la normalidad absoluta».

"perjudicaba más quedándome" si perdía

Cuestionada por si amenazó con dejar el Consell si no ganaba, afirma que «no era un órdago, sino una decisión personal desde la coherencia». «Tengo muy interiorizado que en la política estamos para ayudar al partido y a las personas que representamos. Perjudicaba más al proyecto quedándome que yéndome; no solo al de Compromís, sino al de todo el Botànic», recalca.

«La crisis la hubiera generado quedándome: no hubiese estado legitimada para ejercer mis funciones en el gobierno y hubiera generado una situación muy incómoda. Por tanto, era algo normal; es algo normal en muchos otros países donde hay una cultura de primarias mucho más arraigada», justifica, y defiende que en este caso se debería «dimitir sin ningún tipo de problemas».

Interpelada por el futuro de Iniciativa, tras las primarias y ante las primeras elecciones sin Oltra como cabeza de cartel, reconoce que llevan un año «complicadísimo» y probablemente «el más duro» de su historia, pero defiende que están «en un momento de transición» y que ha habido un «cambio de roles» que deben aceptar.

Morera, "pieza clave"

Sobre el resultado que obtuvo el 'president' de Les Corts, Enric Morera, como número 11 por Valencia, y su posible futuro integrado en un tercer Botànic, Mas destaca que «ha demostrado su capacidad y liderazgo durante muchos años y tiene una experiencia importantísima». «No sé quién va a estar o a componer ese Consell. Él es una pieza clave, lo ha sido y lo continuará siendo en Compromís», subraya.

Preguntada por la situación de la consellera de Agricultura, Isaura Navarro --en el puesto 7 por Valencia-- y el hipotético regreso de la exvicepresidenta e histórica líder de Compromís Mónica Oltra --dimitió el año pasado por su imputación en la causa en la que se investiga un presunto encubrimiento en Igualdad de los abusos de su exmarido a una menor tutelada--, se limita a afirmar que depende de ambas y de lo que valore en su momento la coalición: «Se escapa de mis competencias».

En cuanto a su continuidad como vicepresidenta portavoz y consellera de Igualdad, Mas asegura que le gusta ser «útil para Compromís» y está centrada en revalidar el Botànic: «Lo importante son las políticas que estamos haciendo, el puesto que ocupe o no ahora mismo no me preocupa lo más mínimo».

Ceses en igualdad: "quizá es más fácil echar la culpa al otro"

Por otro lado, cuestionada por los dos ceses de asesores de su departamento tras las primarias del pasado sábado y por las críticas de representantes de Iniciativa, asegura que fueron motivados por su gestión y no por discrepancias internas. «Evidentemente, no tomo decisiones institucionales pensando en lo orgánico», recalca, y niega que haya hecho una «purga».

«Quizás es más fácil echarle la culpa al otro que hacer autocrítica de la gestión. Siempre he diferenciado muy bien mis cargos institucionales de los orgánicos y no tomo decisiones desde lo institucional pensando en lo orgánico. De todas formas, no puede haber una purga en mi conselleria cuando tengo personas del PSPV, de Podem, de Esquerra Unida, de Més... No sé en qué conselleria pasa eso».

Todos con baldoví y todos representados

A su juicio, todo Compromís tiene muy claro que su candidato a 'president' es Joan Baldoví (Més) al igual que en los anteriores comicios lo era Oltra. «De eso no hay ningún tipo de duda», apostilla.

«Compromís o es plural o no será Compromís: esa es la premisa. Pasaba cuando lideraba Iniciativa la candidatura a la Generalitat y ahora tiene que pasar con Més (...) Todos tenemos que estar representados, no contemplo otra opción», zanja sobre un posible cambio de fuerzas a nivel interno.

De cara a las elecciones generales de fin de año, la vicepresidenta reconoce que no se siente «con fuerzas» para especular sobre el candidato que sustituirá a Baldoví como aspirante al Congreso, algo que la coalición valorará «en su momento».

Además, espera que el proyecto Sumar de Yolanda Díaz acabe de definirse para saber «cómo encaja» Compromís: «Siempre hemos ido a las generales con otra fuerza, no habrá ningún problema para sentarnos, dialogar y ver la mejor manera».