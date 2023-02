La Comisión Ejecutiva del PAR ha acordado este miércoles, 15 de febrero, suspender cautelarmente de militancia al que fuera expresidente de este partido, José Ángel Biel, por las declaraciones realizadas en las que «de forma explícita ha apoyado a otras formaciones políticas».

Lo ha anunciado a los medios de comunicación el actual presidente, el senador Clemente Sánchez-Garnica, quien ha indicado que la Ejecutiva ha remitido estas manifestaciones a la Comisión de Disciplina del PAR, «como marcan los estatutos», por lo que se iniciará un expediente disciplinario.

Sánchez-Garnica ha aseverado que las declaraciones de Biel «afectan gravemente al interés general del partido». Además, la Ejecuctiva ha decidido «desautorizar» a Biel «para que hable en nombre del PAR».

El presidente del PAR ha expresado la Ejecutiva del PAR acepta «todas las críticas, todas las discrepancias», puntualizando que «hay líneas rojas que no se pueden pasar», lo que a su juicio ha hecho Biel, «un militante tan cualificado, presidente del PAR durante 16 años», al apoyar a Aragoneses-Plataforma Aragonesista y pedir el voto para el PP.

Ha dicho que los militantes del PAR han pedido por whatsapp la suspensión de militancia de Biel, añadiendo que «ha habido bastante indignación por que una persona tan cualificada como Biel haya traspasado ese límite».

Estrategia

«Se ha descubierto su estrategia», ha considerado Sánchez-Garnica, quien ha rehusado «entrar en descalificaciones hacia la figura de Biel». Ha dicho que de las declaraciones de Biel «se desprende que esa operación se lleva urdiendo hace tiempo» con «personas que han participado activamente en el pacto actual» del Gobierno de Aragón y que «parece que se han inclinado por otra línea política».

«El PAR cumple sus acuerdos, lo hemos dicho por activa y por pasiva, hasta el 28 de mayo», ha continuado Sánchez-Garnica, añadiendo que Biel «tendrá que explicar por qué actúa de esta forma y hacia dónde quiere ir y por qué este cambio tan repentino en su orientación política».

Ha recordado que cuando Biel presidía el PAR y gobernaba junto con el PSOE, era presidente del Gobierno de España el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. «No sé qué le ha hecho el presidente del Gobierno; él pertenece a un partido que firmó un pacto y lo vamos a cumplir», ha zanjado.

Sánchez-Garnica ha manifestado su sorpresa por el hecho de que Biel no se haya dado de baja del PAR pese a haber apoyado de forma explícita a Plataforma Aragonesista, escisión de este partido. «Parece que está aburrido y se entretiene enredando con cosas tan serias como esta», ha dicho, enfatizando que «los que se tenían que dar de baja ya se han dado de baja», sumando 43 personas.

«Los que estamos somos del PAR y no perseguimos otra finalidad que la de tratar de relanzar estas siglas históricas», ha recalcado el presidente de este partido, quien ha asegurado: «No representamos intereses de ningún tipo y eso nos da legitimidad moral para actuar como estamos actuando, y los hechos nos van dando la razón».

No enredar

También ha esgrimido: «No somos muleta de nadie, no estamos al servicio de nadie y vamos a trabajar en esta línea», y «el que no esté de acuerdo tiene legítimo derecho a hacer lo que crea conveniente», pero no a «estar enredando con la finalidad clara de que el PAR desaparezca y no se presente a las elecciones». «Él tendrá que explicar su apoyo a ese partido --el PP--; a veces, determinados amigos más que ayudar pueden perjudicar».

En opinión de Sánchez-Garnica, «esto lleva mucho tiempo fraguándose, dos o tres años, y con una finalidad que no podemos entender» porque «los hechos demuestran que no estamos muertos ni desaparecidos, y que hay un grupo de personas, aunque ahora no hay un líder, que somos del PAR y estamos intentando salir adelante para demostrar a la ciudadanía que este partido merece la pena».

También ha opinado lo siguiente: «Que Biel nos acuse de tramposos cuando lleva 16 años en este partido es insólito». Ha tildado sus manifestaciones de «desproporcionadas y muy poco elegantes», indicando que la Ejecutiva del PAR respeta a Biel, pero el expresidente «supongo que por enfado no nos quiere nada».

«Un caso parecido fue el de --José María-- Mur en 2010, cuando apoyó a Compromiso por Aragón, con la diferencia de que Mur no insultó a nadie y se marchó elegantemente, y Biel, a pesar de todo, sigue descalificando e insultando, y por ahí no sé a dónde quiere ir».

Clemente Sánchez-Garnica ha indicado que «esto es un equipo y con muchos apoyos en el territorio, más de los que alguno piensa». La Ejecutiva seguirá preparando las primarias.

Por último, el presidente del PAR ha criticado que «algunos se aficionan al tema judicial» y que «sorprende que quienes nos han criticado porque hemos judicializado el partido ahora se planteen judicializarlo», tras lo que ha opinado que «las discrepancias políticas se solucionan con diálogo y los juzgados están para otras cosas».