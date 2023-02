Fundación Ibercaja, en colaboración con el Centro Superior de Diseño Hacer Creativo, ha organizado una nueva edición el ciclo de conferencias en torno al diseño bajo el título 'Confluencias: Diseño Multidisciplinar + Gráfico + Moda Actual + Performance', que se desarrollará en el Patio de la Infanta de Zaragoza.

Este ciclo multidisciplinar, que alcanza su quinta edición, tiene como eje central las tendencias y los caminos que está tomando el mundo de la moda contemporánea en diversos ámbitos, según han informado en una nota de prensa desde Hacer Creativo.

La propuesta se articula a través de cinco sesiones impartidas por jóvenes creadores en las que se abordarán distintos asuntos relacionados con el diseño, la fotografía, la danza y la performance. La actividad pretende ofrecer propuestas innovadoras y de calidad que ayuden a complementar la formación de los futuros profesionales del sector.

En este ciclo, coordinado por el doctor en Diseño e Imagen, Raúl Ursua, se entiende el diseño como una mezcla de disciplinas donde unas se mezclan con las otras sin un límite determinado y donde la moda deja un espacio al diseño gráfico, al diseño editorial y al diseño multimedia.

Programación

Esta nueva edición llega con un formato novedoso y participativo, en la que habrá exposiciones dinámicas, conferencias performance en

las que se realizarán acciones en vivo donde se mostrarán diseños de moda, diseños gráficos o diseño editorial, acompañados de muestras de trabajo realizados por los distintos profesionales invitados.

El ciclo dará comienzo este martes, 14 de febrero, y será inaugurado por el estudio de moda Tíscar Espadas, fundado en Londres en 2019. La diseñadora, graduada en The Royal College of Art, donde fue galardonada con la Beca Burberry, ha trabajado en diferentes casas de moda en Madrid y en el taller de Henrik Vibskov en Copenhague.

Le seguirá, el 9 de marzo, We are not Friends, una marca de streetwear con sede en Barcelona pero con fuertes lazos con Los Ángeles. Mientras que el 12 de abril será el turno de Pablo Erroz, uno de los diseñadores nacionales con más proyección del momento, llegando a vestir a la propia Reina Letizia. Sus colecciones han desfilado en la 080 Barcelona Fashion, en la Viena Fashion Week y en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

La programación continuará el 15 de mayo con Vasava, un estudio de diseño gráfico multidisciplinar nacido en Barcelona en el año 1997. El ciclo finalizará Caniche, una pequeña editorial, comandada por Carlos Copertone y Patxi Eguiluz, especializada en propuestas artísticas contemporáneas donde tienen cabida la escritura y todas las artes visuales: artes plásticas, arquitectura, fotografía, instalación o performance.

Todas las actividades se celebrarán a las 19.30 horas, son de carácter gratuito y están abiertas al público hasta completar aforo, aunque los interesados en asistir deben inscribirse previamente en la siguiente página web 'www.fundacionibercaja.es'.