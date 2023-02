El Grupo Parlamentario Popular ha explicado este miércoles que ha impulsado la recuperación de la comisión de investigación sobre la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), tras recabar un informe de los letrados del Parlamento de Andalucía, para ratificar el encaje legal de recuperar los trabajos de la pasada comisión cuyo dictamen, elaborado, se quedó sin elevar al Pleno de la Cámara por la disolución de ésta por la convocatoria de las elecciones de 19 de junio.

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha narrado que «hemos registrado una solicitud de comisión de investigación sobre la Faffe», después de recordar que en la pasada legislatura su creación la apoyaron tres grupos parlamentarios, el propio, Ciudadanos (CS), ya sin representación en la Asamblea legislativa autonómica, y Vox, grupo que ha presentado su propia solicitud de recuperar la comisión y del que ha señalado que «espero que Vox se sume, espero, lo deseo», convencido de que «los dos grupos que propiciaron la comisión, ahora lo propicien», antes de expresar su temor a que «algún grupo mentalmente se plantee el circo» y pedir seguidamente «proteger esa iniciativa».

El planteamiento que ha hecho Martín sobre el contenido de una segunda vida para la comisión de investigación de la Faffe es incorporar las novedades que haya podido haber sobre esta fundación pública, ya extinta y cuyo personal se subrogó en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), pero evitar un nuevo listado de comparecientes.

En este punto ha apelado a «no caer en la tentación de pedir comparecientes que ya comparecieron y a ver si fijamos el escándalo sobre algún grupo».

El portavoz del PP, que ha apelado a la voluntad de que «no se deje en saco roto tanto trabajo y esfuerzo de comparecientes» para propiciar «la culminación en el Pleno de la Cámara», ha considerado que evitar más comparecencias «son las reglas del juego para evitar utilizaciones torticeras».

Martín, quien ha reconocido que el informe de los letrados del Parlamento es oral y no por escrito, ha sostenido para justificar reavivar la comisión de la Faffe que «es la primera vez que pasa algo así, que el dictamen de la comisión no va a Pleno» y de ahí consultar a los servicios jurídicos de la Cámara «si reglamentariamente es posible» con el matiz de que se trata de «crearla con las reglas de juego como las que les estoy diciendo».

«Me inquieta que alguien pueda utilizar la comisión para focalizar en la corrupción», ha reiterado el portavoz parlamentario, quien ha considerado evaluar «si hay alguna novedad, llevemos el dictamen a Pleno», mientras que ha sostenido que «su solicitud es más completa que la de Vox», antes de apuntar que el próximo viernes termina el plazo de posicionamiento de los grupos sobre la comisión, que sería de creación automática de no haber negativa y si la hay supondría llevarla a la Mesa del Parlamento para que su aprobación se decida en el Pleno.

Martín ha reiterado la demanda de que «se respete el trabajo que ya se ha realizado, ya hubo comisión, se desarrolló, emitió un dictamen, pero no concluyó, no vino a Pleno», para plantear el propósito de «salvaguardar el trabajo, pero no la utilización política».

Los grupos parlamentarios presentaron el 4 febrero de 2022 sus conclusiones sobre la comisión de la Faffe, coincidentes en los grupos proponentes en señalar las responsabilidades políticas de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, mientras que el dictamen de la comisión se aprobó el 4 abril.