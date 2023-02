Un total de 28 bodegas de Euskadi participan con el Gobierno Vasco en Barcelona Wine Week

Un total de 28 bodegas de Euskadi participan con el Gobierno Vasco en la tercera edición de Barcelona Wine Week, una feria de referencia para el sector vitivinícola que reúne a miles de profesionales y compradores internacionales de vino de calidad durante tres días en Barcelona, según ha informado la Fundación HAZI.

Las empresas productoras vascas se distribuyen en dos stands, el de Rioja Alavesa, que cuenta con 18 bodegas con Denominación de Origen Calificada Rioja, y el de Txakoli de Euskadi, que acoge a diez bodegas de txakolis con Denominación de Origen (5 de D.O. Getaria, 3 de D.O.

Álava y 2 de D.O. Bizkaia).

Acompañando a estas bodegas, el director de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco, Raul Perez Iracheta, ha viajado hasta Barcelona como muestra del apoyo a la industria alimentaria y la apuesta por la promoción internacional de los alimentos y bebidas de Euskadi que se realiza desde el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente con la colaboración de la Fundación HAZI.

Este año, el espacio dedicado a Euskadi vuelve a contar con el Basque Wine Bar, una zona de exposición y degustación de los vinos amparados bajo la marca promocional Basque Wine, que el año pasado tuvo una gran afluencia de público y resultó «muy interesante para las bodegas vascas, gracias a la atención personalizada y específica que se ofrece en este espacio y que pone en valor los vinos uno a uno», según ha destacado Hazi.

El enólogo Mikel Garaizabal será el encargado de dar a degustar los vinos expuestos en este espacio, junto a una explicación y asesoramiento sobre los mismos. De este modo, la persona visitante que muestre interés por alguno de los vinos será invitada al stand donde se ubica la bodega productora.

Con tres ediciones, Barcelona Wine Week se ha afianzado como la cita sectorial de referencia para compradores nacionales e internacionales de vino de calidad con «una edición con cifras récord: 828 bodegas expositoras, 70 sellos de prestigio representados y la presencia de grandes firmas», han destacado desde Hazi.

A la feria se ha invitado a cerca de 1.800 compradores clave de vino, procedentes, además de España, de mercados relevantes para la exportación como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, China, Brasil, o Japón.

También asisten los representantes de todos los grandes grupos de distribución además de cadenas hoteleras, grandes grupos de restauración organizada, y restaurantes. En total, tendrán lugar más de 8.000 reuniones de negocio entre expositores y compradores profesionales.