Mazón afirma que "con una gran mayoría del PP sería más fácil" incluir el Derecho Civil Valenciano en la Constitución

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha manifestado este martes que «no pierde la esperanza» de que pueda incluirse el Derecho Civil Valenciano en una reforma de la Constitución, pero ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está «hipotecado por una serie de socios que tienen tentaciones de abrir la Constitución para otras cosas que no son esta». «Es evidente que con una gran mayoría del Partido Popular todo esto sería mucho más fácil», ha asegurado.

Mazón ha visitado este martes la carpa informativa del PPCV instalada en la calle Matemático Marzal de València, donde ha respondido a preguntas de los medios de comunicación sobre las declaraciones que realizó este lunes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que abogó por una «reforma profunda» de la Constitución y por que los «partidos mayoritarios» alcancen un acuerdo para reformarla, al tiempo que lamentó que «el PP no quiera llegar» a ningún pacto.

Al respecto, el dirigente del PPCV ha incidido en que tanto su partido como el PSOE «han cerrado un acuerdo de mínimos en estos momentos para la reforma de la Constitución a favor de quitar el término disminuidos, que ya tocaba y que ya está hecho», pero que «en cualquier caso» el PP está «a favor de la inclusión del Derecho Civil Valenciano».

«Desgraciadamente, Pedro Sánchez no tienen los mejores socios y está hipotecado por una serie de socios que tienen tentaciones de abrir la Constitución para otras cosas que no son esta», ha criticado Mazón, que opina que tener «a Bildu, a Esquerra Republicana, a la antigua Convergència o a Podemos no ofrece las mejores garantías».

No obstante, ha apuntado que, «con un camino que aún no ha concluido», no pierde «la esperanza de que podamos introducir esta modificación». En ese sentido, ha subrayado que «es evidente que con una gran mayoría del Partido Popular» y su «vocación autonomista todo esto sería mucho más fácil».

Por ello, ha aseverado «no parece muy seria» la postura de Puig de «echarle la culpa al PP» cuando el propio PSOE ha indicado que «es un pacto de mínimos».