ERC en Barcelona plantea "desencallar" el Plan de Usos del Eixample con una revisión en un año

El grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona ha planteado este lunes en declaraciones a los periodistas «desencallar» la aprobación del Plan de Usos del Eixample incluyendo una revisión del ámbito de Sant Antoni 12 meses después de la aprobación del plan.

La opción de los republicanos llega después de que la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, retirara del orden del día del pleno del viernes el Plan de Usos del Eixample, para evitar una votación sin apoyos suficientes por la falta de acuerdo entre BComú y PSC y pese a haber llamado, Sanz, a la responsabilidad de los grupos hasta el final de su intervención.

El concejal de ERC, Jordi Coronas, ha detallado que se trata de añadir una disposición adicional al plan que incluya la opción de revisarlo con indicadores y datos como el tipo de solicitudes de licencia registradas, los certificados urbanísticos y qué locales están cerrados dentro del ámbito de Sant Antoni.

Concejales de ERC se han reunido con vecinos y comerciantes este mismo lunes y, según la formación, «de entrada la música les ha sonado bastante bien», y también han pedido encuentros a las tenientes de alcalde Janet Sanz (BComú) y Laia Bonet (PSC) por separado para trasladarles la propuesta.

"desiciones partidistas"

«No se trata de tomar decisiones partidistas o de pensar que hay unas elecciones dentro de cuatro meses y alguien se quiere desmarcar de determinadas decisiones del Gobierno (municipal)», ha criticado Coronas, ante el desacuerdo de las últimas semanas entre los dos socios en el Ayuntamiento de Barcelona.

Los republicanos buscan así la abstención de alguno de los grupos para que, con el voto a favor de ERC, el plan de usos pueda prosperar en el plenario extraordinario que se celebrará en los próximos días para llevar a votación esta regulación para restauración y comercios del distrito del Eixample.

«Preferimos que haya un plan de usos que no es el nuestro a que no haya», ha asegurado el edil, que ha avisado de que, de no aprobarse antes del 11 de marzo (día en que se levanta la suspensión de licencias), el distrito se convertiría --ha dicho-- en una barra libre.