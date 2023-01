El expresidente de la Diputación y expresidente del PP de Valencia, Alfonso Rus, se ha desentendido de la extinta empresa pública Imelsa y de Ciegsa y ha negado haber cometido algún tipo de irregularidad: «jamás» contrató a 'zombies', ha dicho, ni dio órdenes al respecto.

Rus se ha pronunciado así durante su declaración en las piezas B y F del caso Imelsa, por las que se enfrenta a 12 años de prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, según le reclama Fiscalía.

En este procedimiento hay un total de 25 acusados y 11 de ellos han reconocido los hechos que se les atribuían a cambio de ver reducidas sus condenas hasta los 14 meses de prisión.

Rus, durante su declaración, que no se ha alargado más de media hora puesto que únicamente ha querido responder a las preguntas formuladas por sus letrados, los hermanos Pérez Mora, ha insistido en que durante su etapa en la Diputación --de 2007 a 2015-- también fue presidente de Imelsa pero no tomaba decisiones en las contrataciones.

De hecho, ha puesto como ejemplo que el entonces gerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', fue nombrado por el consejo a propuesta del PP: «El ministerio fiscal que diga lo que quiera. No fue una decisión unilateral», ha subrayado.

Sobre Benavent, ha explicado que considera que era una persona «apta» para el cargo y ha resaltado que no hubo «ningún conflicto» en sus ocho años de trabajo en una empresa con unos 700 u 800 trabajadores. «La oposición le hacía la ola. Luego Benavent se separó y cosas que pasan...», ha añadido.

Rus ha recordado que fue en diciembre de 2014 cuando Benavent le abordó en una comida y le pidió que le despidiera porque «no estaba bien». «Me pidió que le despidiera para cobrar por los ocho años trabajados. Como el dinero no era mío le dije que no podía aceptar, que no le tenía que dar ni 100 ni 40 ni 80. No lo iba a tirar. Le pedí su baja en mi despacho si se quería marchar», ha narrado.

«El día 26 de ese mes se fue a Ecuador y ya tuve que nombrar a un nuevo gerente en Imelsa», ha explicado que Rus, que ha añadido que tras su marcha denunciaron en Fiscalía «algún desfalco» que éste hizo en la empresa pública.

"atribuciones cedidas"

Rus ha repetido que sus atribuciones en Imelsa estaban cedidas a un diputado, el de Empresas, y ha apuntado que cuando él llegó a la empresa pública retiró a todos las tarjetas VISA y bajó la potestad de contratación sin concurso hasta los 50.000 euros --eran 200.000 euros--. «Esto hay que hacerlo como se tiene que hacer», ha afirmado que pensó en ese momento.

Preguntado por si contrató a 'zombies' en Imelsa, como al exjugador del Olímpic de Xàtiva Miguel Ángel Mullol, ha contestado que «jamás». «Todos los que he contratado han sido para el gabinete de la Diputación, no para Imelsa. Y los que estaban en mi gabinete venían todos los días, de 9 a 21.30 horas. Los que estaban conmigo o trabajaban así o se iban a la calle», ha indicado.

Sobre Mullol ha indicado que no hubo ningún trato de favor con él y que él no lo fichó: «Eso lo tendrán que demostrar», ha afirmado. También ha dicho que si hubiera sido una práctica habitual que jugadores del Olímpic cobraran de Imelsa, «habría habido más jugadores», y ha añadido que Mullol tenía relación con el PP porque estaba en la lista de Ontinyent.

Por último y en resumen, Rus ha señalado que no se le informaba sobre las actividades en Imelsa puesto que «para eso estaba el consejero delegado», ha dicho. Sobre Ciegsa ha manifestado que no tenía nada que ver: «Yo solo ordenaba a los que estaban a mi cargo, en la Diputación y en el Ayuntamiento de Xàtiva, nada más. Yo respondo de esa gente. De lo que contrataban los demás no respondo», ha incidido.