Susana Gaspar (Cs) descarta concurrir a las primarias y dejará el grupo parlamentario en mayo

La diputada de Cs en las Cortes de Aragón Susana Gaspar ha anunciado su decisión de no concurrir a las primarias internas de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, dejará el grupo parlamentario en mayo y se prepara para volver a la actividad privada. «No me han llamado de ningún partido ni yo he llamado a ningún partido y ya veremos qué depara el futuro», ha manifestado.

En declaraciones a Europa Press, Gaspar ha afirmado que «el futuro da muchas vueltas» pero volverá a la actividad privada. Así lo comunicó la semana pasada al portavoz del grupo parlamentario y líder de Cs en Aragón, Daniel Pérez Calvo. Susana Gaspar todavía no ha tomado una decisión sobre su continuidad como militante de Cs. Ha explicado que ha sido «discrepante» de la gestión del partido tanto en el ámbito nacional como en el autonómico y ha aseverado: «Sigo discrepando». «Veo que, incluso con los cambios que se han hecho, las cosas siguen igual» ya que «realmente no hay cambios, se ha intentado vender que todo cambia para que todo siga igual», considerando que el proceso de la reciente asamblea nacional «llegaba tarde». Además, «no hemos cuidado ni estamos atendiendo a los afiliados ni a nuestros compañeros en otras instituciones», en especial «las personas que están dando la cara en pequeños municipios», sobre todo en Aragón. Ha elogiado el trabajo realizado por los concejales de Zaragoza, mencionando a la vicealcaldesa, Sara Fernández, y el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, reconociendo «el trabajo que han venido desarrollando estos cuatro años y el trabajo previo que muchos de ellos han hecho por implantar el partido en Zaragoza y Aragón». Gaspar no ha decidido aún si participará como afiliada en las primarias, lo que hará «dependiendo del candidato que se presente» y si considera que «puede ser una persona que recupere lo que fue Cs en Aragón», aunque ha considerado: «Vamos tarde y eso nos está complicando las cosas mucho».