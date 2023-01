La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha lamentado este lunes el «obstáculo constante» que realiza, a su juicio, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, contra «cualquier proyecto» del Gobierno de Javier Lambán en la capital aragonesa.

En rueda de prensa, junto con el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, la consejera ha dejado claro «el compromiso inequívoco, incuestionable y evidente del Gobierno de Lambán con la ciudad», destacando «la colaboración estrecha y leal con su Ayuntamiento a través de las diferentes políticas sectoriales y a través del apoyo al tejido social y empresarial de la ciudad».

Ha expuesto que Lambán entendió, desde que llegó a la Presidencia, la importancia de entenderse con «el principal Ayuntamiento» y conocer las necesidades de la ciudad que planteaba el Gobierno local, abriendo una comunicación «fluida y constante».

La consejera ha recordado que en 2017 se aprobó la Ley de Capitalidad, cuya disposición transitoria tercera establece que la financiación se realizará a través de esta ley de manera transitoria para después aprobar un Fondo Aragonés de Financiación Municipal.

Este Fondo entró en vigor días atrás y da seguridad financiera a los Ayuntamientos al consolidar los incrementos anuales y los «blinda» de las políticas del PP, ha continuado Pérez, recordando que este es un año electoral, subrayando que fue el PP quien «recortó la financiación».

La consejera ha puntualizado que la Ley de Capitalidad habla de incrementos anuales, «no de consolidación», lo que el Gobierno local «aceptó» en el acuerdo que dio pie a su aprobación. «No es un sumatorio», de un año sobre otro, ha recalcado.

Fondo de financiación municipal

También ha dicho que Azcón fue invitado a participar en la elaboración del Fondo de Financiación Municipal y, además, «por la singularidad de Zaragoza», se le ofreció participar en la fase de alegaciones «como cualquier otra entidad», pero el Gobierno regional obtuvo «la callada por respuesta».

Azcón «abrió la invitación expresa a este proceso de participación, que declinó sin contestar, y la candidata actual --del PP-- ni abrió esa invitación», de forma que el Ayuntamiento de Zaragoza «ni formó parte del proceso de participación ni presentó alegación alguna, cosa que sí hicieron otros actores afectados por esta regulación».

Pérez ha puntualizado que sí se pronunció el grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón: «Lo ancho del embudo para Zaragoza y lo estrecho para el resto de municipios, una contradicción muy frecuente de Azcón».

Ha comentado que el aumento que planteaba el PP en el Parlamento era del 162 por ciento para la capital aragonesa frente al 28 para el resto de municipios excepto las ciudades de Huesca y Teruel, con otros porcentajes, ante lo que la consejera ha aseverado que el Gobierno regional reconoce la singularidad de Zaragoza, pero sigue atendiendo «con el mismo nivel de compromiso» a los restantes municipios.

«Hay que buscar un equilibrio que permita desarrollarlos todos evitando una discriminación», ha continuado Mayte Pérez, apoyando el modelo de «la España del interior» que defiende Lambán.

La titular de Presidencia ha observado que la financiación municipal proviene, principalmente, de la participación en los ingresos del Estado, 350 euros por habitante en el caso de la capital y 167 en los restantes municipios, y el Fondo Aragonés de Financiación Municipal, pero en el caso de Zaragoza se añade la mencionada Ley de Capitalidad, que contempla un convenio para financiar las competencias que la ley les asigna, más de 20 millones y 10 más por las políticas sociales que realiza el Consistorio mediante una encomienda de gestión.

«Lo que hemos pretendido siempre es buscar ese equilibrio, reconocer la singularidad de Zaragoza atendiendo sus necesidades de una manera más objetiva», ha enfatizado Pérez.

La consejera se ha quejado de que Azcón está «exigiendo» que el Gobierno regional elimine requisitos del Fondo de Financiación Municipal, lo que el Ejecutivo no va a hacer, de forma que retendrá los fondos de las Administraciones que no cumplan con su obligación, sin eliminarlos.

«Azcón no dice la verdad porque no le interesa y quiere utilizar el Ayuntamiento de Zaragoza», ha proclamado Mayte Pérez, añadiendo que el alcalde quiere utilizar el Consistorio «como plataforma personal y como elemento de confrontación con Lambán».

«Lambán lleva ocho años construyendo puentes con el Ayuntamiento de Zaragoza y Azcón ha tardado menos de un año en dinamitarlo», de forma que «nosotros cumplimos y Azcón incumple» e incorpora nuevos elementos en el debate «para emponzoñar».

«Aquí no hay versiones, existe la realidad o la ficción» y «Azcón tiene el síndrome del niño hiperregalado, no valora el compromiso, la voluntad de este presidente, que ha intentando responder a las necesidades que él mismo demandaba y no valora el esfuerzo», apuntando que la última transferencia del Gobierno autonómico de Luisa Fernanda Rudi al Ayuntamiento fue de 11,3 millones y la de 2021 ascendió a 34,5.

A juicio de Pérez, el alcalde ha emprendido una «huida hacia adelante para tapar sus incumplimientos y utilizar a los zaragozanos como ariete contra las políticas de Lambán».