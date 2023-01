El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y el líder del PSC, Salvador Illa, comparten su apuesta por los acuerdos entre diferentes y por la cogobernanza, y constatan «el fracaso de las banderas soberanistas» que sólo ofrecen «respuestas fallidas a situaciones que les quedan demasiado grandes a los nacionalistas».

Andueza, que ha comparecido en rueda de prensa en Bilbao junto al primer secretario del PSC, tras mantener un encuentro previo, ha afirmado que el camino «no está en ninguna construcción nacional», sino en construir «sociedades más abiertas, tolerantes y diversas».

Además, ha recordado que, cuando fue elegido hace un año como nuevo líder del PSE-EE, uno de las primeros objetivos que se marcó fue el de recuperar y reforzar las relaciones con el resto de federaciones socialistas. «Por cercanía, por amistad, por multitud de interés y problemas comunes, estar con los socialistas catalanes, estar con Salvador Illa era algo que consideraba prioritario», ha afirmado.

Tras destacar que el PSOE es «un gran partido, con presencia destacada en todas las comunidades autónomas de España», ha dicho que, "aunque a veces la realidad política y mediática de este

país hace que todo orbite en torno a Madrid y la M-30«, le parece »importante« que, »desde la periferia«, se encuentren »vías paralelas de comunicación, de acción conjunta y de políticas compartidas, que beneficien al conjunto de la ciudadanía".

Eneko Andueza ha recordado que ya se reunió el pasado mes de agosto en Bilbao con el primer secretario del PSC el pasado mes de

agosto y hablaron «mucho de las incertidumbres» con las que se iniciaba el curso político, como la guerra de Ucrania, la inflación y el precio de las materias primas.

«Compartíamos que eran las políticas progresistas, las políticas que los socialistas estábamos liderando en todas las instituciones, desde el ayuntamiento más pequeño hasta la Unión Europea (Fondos Next Generation, excepción ibérica, ERTE o IMV), la mejor vía para iniciar la senda del crecimiento y para hacerlo sin que todo el esfuerzo recayese de nuevo en las clases medias y trabajadoras», ha añadido.

Andueza ha subrayado que, cinco meses después de aquel encuentro, pueden confirmar que «el diagnóstico era el correcto, que pese a los augurios de la derecha, que se pegó meses hablando de que venía un otoño negro, hoy la realidad es que no hay recesión», sino que, «al contrario, España ha registrado un crecimiento superior al 4%», y la inflación está por debajo de la media europea, "gracias en parte al control de los precios de la energía.

También han constatado que el empleo está en datos históricos en España y en Euskadi, donde nunca había habido «tanta gente trabajando y tanta gente con derechos». A su juicio, esto es así, «gracias, hay que decirlo una y mil veces, a esa reforma laboral que iba a causar tantos males y que lo que ha hecho es atajar el fraude y consolidar contratos».

Según ha subrayado, todo esto se produce «en un clima de estabilidad que está permitiendo sacar adelante Presupuestos y un amplio abanico de leyes de profundo contenido social». "Es aquí donde quiero incidir porque, si esto es posible, si estamos consiguiendo rearmar la economía, si estamos consiguiendo crear empleo, si estamos reforzando el escudo social, es porque hay políticas socialistas, es porque hay impulso socialista, es porque los socialistas estamos empeñados en salir de esta

crisis sin provocar tantas heridas como hace diez años", ha explicado.

El líder del PSE-EE ha manifestado que, «donde no está siendo posible, donde no hay Presupuestos (como en Cataluña), donde está costando dar esa respuesta», es porque no están los socialistas al frente de esas instituciones, "porque no se está respondiendo a la mano

tendida y a la voluntad de acuerdo« que ofrecen los socialistas».

Por ello, ha abogado por los «acuerdos entre diferentes para sacar adelante Presupuestos y políticas que realmente ayuden a la gente», por los acuerdos entre instituciones «para ser más eficaces en la vacunación (otra vez al alza), en la gestión de los fondos europeos o en la respuesta energética».

También ha apostado por una cogobernanza que permita «construir, de facto, ese modelo federal» que los socialistas siempre han defendido y que está siendo «la mejor respuesta a desafíos globales», como los que hoy se enfrentan, pero también «la constatación del fracaso de esas banderas soberanistas --me da igual que hablemos de Euskadi, de Cataluña o del Brexit-- que algunos sacan cada vez que hay problemas, pero que no son más que respuestas fallidas a situaciones que les quedan demasiado grandes a los nacionalistas».

«En un mundo cada vez más global e interdependiente, el camino no está (no puede estar) en ninguna construcción nacional, que nos encierre más sobre nosotros mismos, sino precisamente en la construcción de sociedades más abiertas, más tolerantes, diversas, transparentes y conectadas», ha remarcado.