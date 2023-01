La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha pedido la unidad de todas las administraciones, la sociedad civil y los medios de comunicación para ir todos «en la misma dirección» y visibilizar la violencia de género y concienciar sobre ella y ha advertido que «algo no está funcionando» y es el momento de revisar los protocolos de acutuación que están vigentes para erradicar este tipo de violencia.

Lo ha hecho tras el minuto de silencio que se ha celebrado este martes a las puertas de la Delegación de Gobierno de la Junta en Cádiz capital para condenar el asesinato por violencia de género de una mujer a manos de su pareja ocurrido el pasado domingo en El Puerto de Santa María.

«Es el momento de revisar lo que se está haciendo porque algo no está funcionando y, aunque se ha avanzado mucho y las mujeres denuncian más, todavía hay temas que no hemos podido controlar porque se siguen produciendo muertes», ha dicho la delegada en declaraciones a los periodistas. En ese sentido, ha apostado por que todas las administraciones se sienten y hablen para ver «cómo podemos trabajar todavía mejor para intentar erradicar este tipo de violencia».

Colombo ha señalado la importancia de estudiar «qué está fallando» porque si no se produjeran errores «no habría este número de muertes». «Siempre quedaría algún tipo de violencia pero creo que hay cosas que mejorar», ha afirmado la delegada, apuntando a la mejora de los dispositivos de intervención existentes en los casos de violencia machista y, en concreto, a los que tienen que ver con los maltratadores, no dejando que estén «como si no hubiera pasado absolutamente nada».

Así, ha manifestado que «hay que mirarlo» y que no consiste en culpabilizar a ninguna administración competente «porque todas jugamos nuestro papel» y ha considerado «un error» atacar «a quien no debemos atacar que es al violento». Por eso, ha vuelto a solicitar que se trabaje para «intentar remar juntos en la misma dirección».

El asesinato de Eva A. a manos de su pareja en El Puerto se ha convertido en el primer caso de violencia de género de Andalucía en 2023. El presunto agresor fue detenido y puesto a disposición judicial, que decretó su ingreso en la prisión preventiva de Puerto II este pasado lunes.