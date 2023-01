El doctor Andrés Cervantes, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de València y catedrático de Medicina de la Universitat de València, es desde este mes de enero el nuevo presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (European Society for Medical Oncology- ESMO) para los próximos dos años.

ESMO es una sociedad científica europea de referencia en el campo de la oncología médica que agrupa a cerca de 30.000 profesionales de este ámbito de la salud de todo el mundo, que se unen para facilitar el desarrollo de la profesión y adaptarse a los múltiples cambios que el cáncer requiere, teniendo en cuenta no solo la atención a los pacientes sino también el impacto social de esta enfermedad.

Sus áreas de actuación son la educación de los profesionales sanitarios, la difusión del conocimiento científico entre sus miembros y la promoción de políticas públicas que faciliten la equidad y sostenibilidad de los tratamientos contra el cáncer en el ámbito europeo e internacional.

La trayectoria del doctor Cervantes en ESMO a lo largo de casi 24 años, en distintas estructuras y comités, le ha permitido tener una visión global de la sociedad. Desde 1999 ha sido miembro del Comité de Educación, donde ha desarrollado labores en formación continuada y aprendizaje electrónico --siendo el encargado del subcomité e-learning-- y ha presidido el grupo de Guías Clínicas durante seis años.

Ha sido presidente del Comité de Educación y, posteriormente, director de Educación en la Junta Ejecutiva de ESMO. Su predecesora en la presidencia de ESMO ha sido la doctora Solange Peters y, su sucesor, a partir del 1 de enero de 2025, será el doctor Fabrice André.

Andrés Cervantes trasladará a ESMO su implicación en la formación de nuevos especialistas y jóvenes investigadores clínicos, que faciliten la conexión entre ciencia y conocimiento hasta la atención sanitaria, y su concepción de la actividad investigadora y asistencial como un servicio a la sociedad para garantizar un futuro mejor.

Tratamiento cáncer sanidad pública

Sus objetivos al frente de la entidad tendrán, como grandes ejes, garantizar el acceso igualitario al diagnóstico y tratamiento del cáncer a través de la sanidad pública; intensificar las actividades educativas y de diseminación; y convertir ESMO en una gran comunidad profesional global incrementando el número de miembros y su expansión internacional.

La actividad de ESMO estará alineada con el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, impulsado en 2021 por la Comisión Europea con una financiación de 4.000 millones de euros, que establece la estrategia a seguir en este ámbito hasta 2025.

Esta estrategia se centra en la prevención, ya que el 40% de los casos de cáncer se pueden prevenir (mediante la reducción del consumo de tabaco y alcohol, la promoción de hábitos saludables y la disminución de la polución atmosférica); la detección temprana del cáncer; el acceso igualitario a una atención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de alta calidad, a los medicamentos y a la misma esperanza de supervivencia, independientemente del país; y la mejora de la calidad de vida de pacientes con cáncer y supervivientes de cáncer.

El doctor Cervantes destaca que desde 1989 hasta 2023, todos los avances en prevención, diagnóstico temprano y tratamiento han evitado en la Unión Europea (UE) 5,9 millones de muertes por cáncer y que el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer pretende rebajar un 35% más esa mortalidad en 2035. En el año 1990, en varones, de cada 100.000 muertes, 190 eran por cáncer y ahora son 123 y, en mujeres, de cada 100.000 muertes, se ha disminuido la cifra de muertes por cáncer de 115 a 79,3 en el mismo periodo.

Sin embargo, aunque las cifras muestran una evolución muy positiva en el tratamiento del cáncer, «en 2023 se estima que en la UE habrá más de 1,2 millones de muertes por cáncer, una cifra de mortalidad muy elevada, y hay aún mucha heterogeneidad en toda Europa», destaca el Dr. Cervantes, que recuerda que, por ejemplo, «la supervivencia en cáncer colorrectal (CCR) oscila entre el 49% y el 68% a los cinco años dentro de los países de la UE y que en cáncer de mama las variaciones son de más del 20%».

La disminución de la mortalidad ha sido general en los países de la UE en todos los tumores excepto en cáncer de páncreas, en ambos sexos; y en cáncer de pulmón, en la mujer. Precisamente, «los principales retos en oncología en los próximos años se centrarán en mejorar la supervivencia en todos los tipos de cáncer facilitando el acceso igualitario a todos los pacientes en todos los países», afirma el facultativo.

En este sentido, se refiere a «los programas que está desarrollando la UE, como los de screening para cáncer de mama, cuello uterino y cáncer colorrectal --ya implantados en la Comunitat Valenciana y en España--, con la pretensión de que tengan un carácter universal en 2025, y su extensión a otros tumores, como pulmón, próstata y, en algunas circunstancias, cáncer gástrico».

"abordaje global"

Cervantes incide en la necesidad de un abordaje global del cáncer, «que no solo requiere investigar y atender pacientes, porque no se puede obviar el impacto social de esta enfermedad». «En la UE viven hoy 12 millones de personas supervivientes de cáncer, de los cuales 300.000 son niños. Tienen que tener un acceso a la protección social, servicios financieros, incluyendo los seguros... No se trata solo de preocuparse de diagnósticos y tratamientos sino de ofrecerles soporte para afrontar sus problemas en el día a día que afectan a su inserción en el mundo laboral y social», añade.

Educación y diseminación de la ciencia: Congreso anual, Guías Clínicas y revistas

Asimismo, considera muy relevantes las actividades de educación y de diseminación de la ciencia de ESMO, entre las que destaca el congreso anual, en septiembre, que es «una oportunidad de difundir y conocer la innovación más reciente en la práctica de la oncología», que este año 2023 se celebrará en Madrid, donde se esperan 30.000 asistentes y, en 2024, en Barcelona.

En este ámbito cita también las Guías de Práctica Clínica de ESMO, redactadas por un equipo multidisciplinar y multinacional de expertos, que son una referencia para definir los estándares de tratamiento en los diversos tipos de tumores, al reunir todas las recomendaciones según la evidencia científica y de acuerdo con la cuantificación del beneficio clínico que aporta cada intervención.

Además, «ESMO tiene un cuidado especial en el desarrollo de carreras profesionales de gente joven, creando becas para que cualquier miembro pueda completar su formación en los centros de excelencia dentro de la UE», concluye.