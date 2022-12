El fluido eléctrico afectado esta madrugada tras un incendio en una galería de servicio subterránea entre la plaza de Callao, Montera y Plaza de España se va recuperando con el restablecimiento del suministro en las viviendas afectadas pero no por completo al haber una incidencia ajena a Iberdrola.

Durante toda la mañana, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han trabajado en la ventilación de la galería en la que se ha producido el incendio para poder dar acceso a las compañías suministradoras con el fin de restablecer los cortes de luz.

Fuentes de Iberdrola han señalado a Europa Press que el servicio no se ha restablecido aún por completo debido a que los bomberos del Ayuntamiento están resolviendo una incidencia ajena a la compañía. Por tanto, hasta que no se resuelva, los técnicos no pueden intervenir para restablecer el fluido eléctrico.

En un primer momento salía humo de alcantarillas y conductos de ventilación. En la zona han trabajado hasta quince dotaciones de Bomberos, más agentes de la Policía Municipal de Madrid y se han desplazado unidades del Samur-Protección Civil.

La delegada del Área de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, ha detallado que el trabajo de los bomberos se ha centrado primero en localizar el foco del fuego y luego en extinguirlo.

El incendio quedó hace unas horas completamente sofocado y los efectivos han estado trabajando en la ventilación de la galería para que puedan acceder los operarios de las eléctricas para restablecer el suministro, dado que el fuego ha quemado cables de alta y media de tensión de diferentes compañías eléctricas.

El incendio en el cableado ha afectado a al menos 500 casas de vecinos de la zona clientes de Iberdrola y a otras tantas viviendas de otras eléctricas. Fuentes de Iberdrola han indicado a Europa Press que s han instalado siete grupos electrógenos para solucionar la incidencia.

La delegada ha detallado que se han desplazado hasta el lugar 15 dotaciones de bomberos y 17 indicativos de la Policía Municipal de Madrid. El incendio no ha provocado heridos.