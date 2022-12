Galeano (PSOE) critica que el PP vuelve a decir no a los presupuestos sin ofrecer alternativa realista a los aragoneses

El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Óscar Galeano, ha destacado que la próxima semana se van a aprobar unos presupuestos «útiles y beneficiosos» para los aragoneses, los cuartos en cuatro años y que son «muy aragonesistas, muy transversales y muy realistas» a los que el PP va a decir «no, no y no porque sólo buscan excusas para seguir oponiéndose ya que no son una alternativa real, son el no».

Galeano también se ha referido a que en estas cuentas, el Gobierno de Javier Lambán ha querido aprobar una reforma fiscal «que va a beneficiar al 99% de los aragoneses, con una rebaja de impuestos que hace especial énfasis en las rentas medias y bajas, con una especial atención en la progresividad, en pedir esfuerzos a los que más tienen, en impulsar la actividad empresarial y en proteger el medio ambiente». En este sentido ha explicado que el gobierno va a renunciar a ciertos ingresos con esta reforma «pero va a hacer partícipe a los aragoneses de ese crecimiento que mantiene nuestra economía, de ese mayor dinamismo tras la grave pandemia del COVID sufrida» y por lo tanto, entre otras cosas, «vamos a finalizar los grandes hospitales, reforzar nuestra sanidad, impulsar la vivienda pública y cumplir con el medio rural». Mientras tanto, el PP de nuevo hoy "trata de dibujar una realidad

paralela y tergiversada de nuestra comunidad y además quiere imponerla al sentir de los ciudadanos aragoneses, que por cierto piensan bien diferente a lo que les traslada el Partido Popular" como lo demuestra la última encuesta de gestión autonómica que sitúa a Javier Lambán a la cabeza de los líderes regionales en cuanto a gestión de gobierno. El portavoz socialista de Hacienda ha recalcado que es su grupo

parlamentario el que dice NO a las propuestas fiscales de la derecha, del PP y de VOX, que a su juicio «benefician más a los que más tienen, caen en la regresividad y hacen inviable cualquier enmienda de gasto que se precie por dejar un agujero en las cuentas que convierten en utópico cualquier debate presupuestario posterior». Sólo hay que ver, ha explicado Galeano, la gestión de Azcón que «no solo no cumple con la rebaja de impuestos, sino que aumenta la recaudación por el devenir económico del que también se beneficia. Vende promesas para el futuro cuando no cumple con los zaragozanos en el presente». Por otro lado, Galeano ha querido insistir en que el Gobierno de Javier Lambán «no ha subido impuestos», tal y como lo acusa el PP, «sino todo lo contrario y además ha cumplido con la senda de estabilidad marcada por el Ministerio de Hacienda, en la deuda y en el déficit cumplimos como los mejores». Sobre el tiempo de pago medio a proveedores, el portavoz socialista de Hacienda ha recordado que es «mucho menor que el que dejó el PP en su día llegando a pagar a 116 días» y desde el Gobierno de Aragón «ya han explicado que se han tomado las medidas necesarias para reducir las cifras en los próximos meses porque el problema está focalizado y no afecta en ningún caso al pago de pequeñas y medianas empresas sino a grandes contratistas y un número pequeño de facturas». Óscar Galeano ha remarcado que este gobierno "ha rebajado la

deuda en 100 millones en el presente ejercicio 2022 y en 100 millones

más gracias a las refinanciaciones que critica el PP", un partido al que ha afeado no dar seguridad ni certezas allí donde gobierna, sea solo o en coalición con VOX.