Ortega Smith ve coincidencias entre Almeida y Sánchez "en las formas" porque han llegado a sus cargos "mintiendo"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ve coincidencias entre el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «en las formas» porque han llegado a sus cargos, al poder, «mintiendo».

Ortega Smith ha asegurado desde el atril del Pleno de Cibeles que no le importa cuando Almeida le saca parecidos con Sánchez, a quien ha calificado de «impresentable traidor» y «radical antidemócrata».

«Yo no le voy a comparar con Pedro Sánchez porque están bastante distantes pero en algo sí coinciden, en la forma de hacer política, no en el fondo: Pedro Sánchez llegó a Moncloa mintiendo a sus votantes, a sus afiliados y a los españoles cuando dijo que nunca pactaría con quienes tenían las manos manchadas de sangre ni con los comunistas de las cartillas de racionamiento y usted llegó a la Alcadía mintiendo al decir que acabaría con el Madrid Central de las restricciones, el Madrid de las multas y de la suciedad», ha lanzado.

El líder municipal de Vox tiene claro que «en el fondo la estrategia (de Sánchez y Almeida) es llegar a la política mintiendo», lo que le ha llevado a cargar contra el «trilerismo político» del regidor, como cuando «votaron 'no' a la moratoria a los vehículos comerciales B en el Pleno de septiembre presentada por Vox y ahora que sí».

«Usted es el alcalde de la irresponsabilidad porque ser alcalde conlleva cumplir lo prometido, cuando usted nada de nada, y ser responsable de los actos y aceptar cuando uno se equivoca, poner la cara y a veces el cargo», ha aleccionado a Almeida.

Al regidor le ha acusado de que con la llegada de Filomena «culpó a la Aemet; con las lluvias torrenciales la culpa es de la Aemet, no que tenga los sumideros anegados de basura; de la suciedad en la calle culpan a Manuela Carmena; de las multas de la contaminación dicen que es cosa de Europa y si los árboles se secan es por la Aemet al no avisar de que no iba a llover».

También le ha pedido que deje «la cantinela» de que por Vox, al no apoyar presupuestos, no se bajarán los impuestos a la ciudadanía cuando ayer su grupo «aprobó en comisión la bajada del IBI», punto en el que ha pedido a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que dejara de hacer aspavientos desde su escaño «buscando protagonismo» porque para él es como «si no estuviera».

«Llevamos tres años pidiendo la bajada de impuestos y ahora dice que la culpa es de Vox. También dijo que Almudena Grandes nunca sería Hija Predilecta pero luego sí porque interesaba para el presupuesto (con el Grupo Mixto», ha apuntado, volviendo a apuntar a la «ideología de género». «No nos alegra que Madrid no tenga presupuestos pero no toleramos un presupuesto con 400 millones robados de los bolsillos de los madrileños por sus mentiras del Madrid Central», ha concluido.