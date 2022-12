Los comuns dicen que no permitirán la "moción de censura judicial que intenta Feijóo" con el TC

El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha asegurado que su formación no permitirá «esta moción de censura judicial que está intentando Feijóo» a través del Tribunal Constitucional (TC) para frenar la reforma del Código Penal (CP) para modificar la renovación de este órgano judicial.

En rueda de prensa este lunes, ha alertado de que el jueves pasado «parecía como si los dirigentes del PP conociesen cuál sería el criterio del TC», algo que ve muy preocupante para la salud democrática del Estado, ya que afecta a la separación de poderes.

«La mera existencia de la reunión de hoy demuestra que hay que renovar el TC por salud democrática», ha sostenido Mena en referencia a la reunión del alto tribunal que está teniendo lugar este lunes sobre la reforma del CP que se aprobó el jueves en el Congreso y que aún deberá ser debatida y votada por el Senado.

El portavoz de los comuns ha calificado lo ocurrido el jueves de «primera parte de un intento de perversión de la democracia», y ha avisado de que parar esta reforma abriría la puerta a que otras leyes aprobadas y recurridas por el PP y Vox siguiesen el mismo camino, como por ejemplo la Ley del aborto, la de la eutanasia, la de libertad sexual o la reforma laboral, entre otras que ha enumerado.

«Esto demuestra que el PP se ha resignado a seguir perdiendo en las urnas. No actúan como una oposición democrática, sino que se están situando fuera de la ley, al margen de la ley», ha acusado Mena, que ha afirmado que la reunión de este lunes demuestra que el TC solo sirve para ir contra la democracia, en sus palabras.

Para él, no es de sentido común que el TC pare la reforma del CP cuando aún no está aprobada, ya que considera que es algo que no tiene precedentes, y ha defendido que se debe renovar este órgano judicial porque «no puede ser que un órgano con el mandato caducado tome estas decisiones», ha criticado.

Preguntado por si podrían buscarse otras vías para sacar adelante la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación, que también decaerían si el TC frena la reforma, Mena ha respondido que el compromiso de su formación es aprobar estas reformas y que su intención es hacerlo por la vía ordinaria en el Congreso, pero ha añadido que cuando se sepa la determinación del TC decidirán qué hacer al respecto.

Presupuestos catalanes

Mena ha defendido el acuerdo alcanzado entre el Govern y los comuns sobre los Presupuestos catalanes de 2023 para que las cuentas sean «de progreso y no de retroceso», y ha asegurado que es responsabilidad del Ejecutivo catalán conseguir los apoyos de otros grupos parlamentarios para aprobarlos.

Preguntado por cómo valora que no hubiese acuerdo antes de fin de año para poder aprobar las cuentas, Mena ha insistido en que los comuns ya han cumplido su parte y han llegado a un acuerdo, y ha afirmado que sería injusto que Catalunya se quedase sin Presupuestos «por una partida de ajedrez entre las fuerzas políticas».