La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha anunciado que el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria registrará este mismo miércoles una petición oficial a la Consejería de Sanidad para retomar las negociaciones, interrumpidas desde el último encuentro registrado el día 2 de diciembre.

En declaraciones a los medios en el marco de la marcha que el sindicato médico protagoniza este miércoles por las calles del centro de la capital, la responsable sindical ha recogido así el guante lanzado por el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero para dar el paso y poner fin al bloqueo de las negociaciones para intentar acabar con los paros que arrancaron el pasado 21 de noviembre.

«Son ellos --la Consejería-- lo que tiene que hacer es llamar pero si es necesario volveremos a pasar por registro la petición de una reunión. Ya no sabemos que más hacer», ha explicado Hernández.

En esta línea, ha recalcado que los casi 5.000 médicos y pediatras de Atención Primaria están «fuertes» y apuestan por continuar con la huelga indefinida. «Ahora o nunca», es su planteamiento, según Hernández, que recalca que muchos se plantean colgar el fonendo. «La Administración ha sido el peor empleador posible aprovechándose de la vocación de los médicos y ahora lo que yo veo, y es una opinión más personal, es un riesgo de fractura del contrato social entre los médicos y la sociedad y eso sí que sería realmente peligroso», ha subrayado.

En cualquier caso, ha indicado que los médicos y pediatras han salido a la calle nuevamente «por los pacientes y por la calidad de la Atención Primaria en la Comunidad». «Los médicos y pediatras son los primeros que no quieren una huelga pero si se ha llegado a ella es porque ha fallado durante mucho tiempo y muchas décadas la gestión de la Atención Primaria y del diálogo con los médicos y representantes por parte de la Consejería», ha explicado.

En esta misma línea, ha subrayado que «este diálogo sigue fallando» porque la Consejería no afronta «una negociación seria, leal». «Yo estaría encerrada día y noche hasta llegar a una solución para evitar sufrimiento a los pacientes pero la Consejería no solo no hace eso sino que presenta la misma propuesta una y otra vez», ha apostillado.

Sobre este punto, ha detallado que primero lo plantea al comité de huelga, que lo traslada a los profesionales y que lo rechazaron por insuficiente; después a la población en una nota de prensa; y, finalmente, ha hecho «una maniobra extraña» a la que además accede el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) «para presentarla desde el Colegio y haciendo ver que se les ha convencido cuando es exactamente lo mismo».

Thatcher acabó con los mineros

«Esto tiene pinta de que la presidenta ha comprado discursos antisindicales previos, que ya hicieron antes Esperanza Aguirre y Javier Fernández-Lasquetty, que imitan los peores momentos de Margaret Thatcher con los mineros, que con esta estrategia cayó y ya no hay minas. No sé si nos queremos permitir lo mismo en la Comunidad con los médicos, que no solo no somos el enemigo sino que lo estamos haciendo por la población y por los pacientes, porque cuando no haya una Atención Primaria fuerte lo sufriremos todo como pacientes y como familiares», ha destacado.

Frente al argumento de falta de profesionales por parte del Gobierno autonómico, Ángela Hernández ha reclamado a la Consejería de Sanidad que «deje de perder a los que tiene, que trabaje y que gestione a los que tiene para fidelizar».

En este sentido, ha indicado que el hecho de que una comunidad uniprovincial como Madrid, con los mejores medios y centros para poder resolver las patologías, no sea atractiva para los médicos «solo puede significar que el gobierno de la Comunidad no ha apostado por la Atención Primaria y eso es un error». «No hay ninguna medicina, no hay ningún robot que suponga una mejor atención sanitaria para la población que la atención primaria y lo digo como cirujana», ha defendido.

El papel del colegio de médicos

La portavoz del comité de huelga se ha referido igualmente a la carta de la Mesa de Atención Primaria del ICOMEM remitida a la Junta Directiva en la que sus integrantes trasladan su «más absoluto rechazo» al comunicado de la institución colegial en el que se llama a la desconvocatoria de la huelga y le piden que retire el comunicado, «rechazado de forma unánime por toda la profesión» y que ha hecho «un daño irreparable».

«Consideramos que no se puede hacer mayor desprecio y demostración de ignorancia y falta de interés respecto a los problemas que aquejan a la Atención Primaria madrileña. No puede atribuirse a falta de información o propuestas de soluciones, puesto que la Mesa de Atención Primaria lleva años denunciando la situación en todas las instancias posibles», se indica en la misiva, en la que se reclama a la Junta Directiva que «recupere la defensa de los profesionales a los que dice servir».

Igualmente, la Mesa de Atención Primaria del ICOMEM ve necesaria "una rectificación pública, porque no es fácil añadir a la inoportunidad del momento la torpeza de este comunicado, sólo 48 horas después de que los médicos presentes en la Asamblea en que se debatía sobre la Huelga de AP del día 10 de diciembre solicitaran unánimemente al Vocal de la Mesa de Atención Primaria en la Junta Directiva allí presente, justo lo contrario

de lo que este comunicado propugna".

En este sentido, la secretaria general de Amyts ha pedido a la Junta Directiva del ICOMEM que «escuche» a la Mesa de Atención Primaria, que aunque es «meramente asesora», se elige democráticamente y representa a los médicos de familia de las siete direcciones generales asistenciales y del Summa 112.

«Si yo fuera la Junta del colegio, escucharía a los que represento. Como secretaria general del sindicato médico y por respeto institucional solo puedo apelarles a que les escuchen. Todo lo que está haciendo el Colegio es muy irregular, que supone una injerencia muy seria en unas negociaciones que están siendo muy duras, y que están actuando al modo del sindicato vertical. Me parece inaceptable», ha explicado.