El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha mostrado su confianza en que los grupos políticos envíen un «mensaje de unidad» y alcancen los acuerdos pertinentes para sacar adelante los presupuestos de la corporación provincial para 2023.

Así se ha expresado este miércoles Mazón en rueda de prensa, tras ser consultado por cómo avanzan las negociaciones de los presupuestos, después de presentar un plan especial de ayudas para el sector turístico, junto al presidente de Hosbec, Federico Fuster, el expresidente de la patronal hotelera, Toni Mayor, y la secretaria general de la entidad, Nuria Montes.

«Merece la pena que todos mandemos un mensaje de unidad, aunque seamos una excepción dentro del panorama político en la Comunitat Valenciana», ha subrayado. En este contexto, ha asegurado que trabajarán y llevarán «hasta la última de las posibilidades la voluntad de acuerdo».

El presidente provincial ha realizado un llamamiento a los grupos de la oposición «a que prioricen y que se olviden de los tiempos electorales en los que estamos y podamos poner en marcha y enseñar a la sociedad de la provincia de Alicante un nuevo acuerdo». Así, ha recordado que han alcanzado acuerdos con Compromís para no votar en contra de las cuentas los últimos tres años y también en ocasiones con el PSPV-PSOE.

A este respecto, ha señalado que hablan «todos los días» con el resto de grupos de la corporación y ha precisado que en la mañana del miércoles ha mantenido una reunión con el representante de Compromís. «Al menos en la Diputación hemos instalado la tradición de dialogar hasta el final. Ya me gustaría a mí que en la Generalitat esta costumbre se instalara, pero no está, no hay diálogo posible», ha lamentado el también presidente del PPCV.

«En un momento en que hay tanta discrepancia y controversia política, que desde la Diputación podamos practicar el diálogo y podamos centrarnos en lo que nos une, creo que sería lo más adecuado. Espero que esté todo el mundo a la altura de las circunstancias, porque nosotros de verdad que lo estamos intentando a más no poder», ha recalcado.

Mazón ha precisado que la previsión es que el presupuesto ordinario se apruebe en pleno el 26 de diciembre. Además, ha indicado que las cuentas del próximo año establecen la «cifra récord de mayor inversión de la historia en un solo ejercicio en la provincia de Alicante». Asimismo, ha detallado que, además de las aportaciones a los ayuntamientos, también invertirán en políticas sociales, el bono comercio con 20 millones de presupuesto, partidas para paliar el aumento del coste energético, entre otras.