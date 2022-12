La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha señalado sobre la Ley Trans, que este lunes fue aprobada en comisión en el Congreso y que la próxima semana será ratificada en el Pleno, que «cuando una ley nace con tantas disyuntivas al final el resultado no es bueno».

Así lo ha indicado en un acto en Sevilla a preguntas de los periodistas, después de que la Comisión de Igualdad del Congreso haya aprobado este lunes la 'ley Trans y de derechos LGTBI' con el apoyo de los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios. El PSOE no ha logrado que se introduzca su enmienda para endurecer el cambio registral de los menores.

«Cuando una ley sea la que sea nace con tantas disyuntivas, con tanta contrariedad entre los mismos sectores, entre la misma sociedad, al final es resultado no es bueno. Lo hemos visto en otras leyes anteriores que no han dado el resultado esperado», ha afirmado López, quien ha añadido que desea que «cualquier ley nazca del consenso; si no nace del consenso seguramente el resultado no será factible».

Por otra parte, y cuestionada sobre la aprobación de este martes por el Consejo de Ministros de la Ley de Familias, tras más de un mes de retraso, la consejera ha indicado que suele «ser muy prudente con las leyes», porque le «gusta la lealtad institucional». «Vamos a conocer en profundidad esa ley y una vez que ya tenga una conocimiento profundo podemos opinar con respeto a la misma», ha manifestado.