Elena Allué, quien se enfrentó a Arturo Aliaga para presidir el Partido Aragonés (PAR) en el XV Congreso que ha sido anulado por la justicia, ha sostenido que si éste no dimite, debe ser expulsado del partido y tampoco puede seguir al frente de la vicepresidencia del Gobierno autonómico, ni optar a unas primarias porque ha hecho «trampas» y «no está legitimado».

Allué se ha pronunciado así en rueda de prensa, en la que ha comparecido acompañada por Marina Sevilla y Xavier de Pedro. La primera puso una demanda porque no se convocaba el congreso del PAR, que finalmente tuvo lugar en octubre de 2021, y que ahora ha sido anulado por una sentencia judicial, tras el recurso presentado por Xavier de Pedro.

El Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza ha declarado nulos el censo de militantes y la lista de compromisarios aprobados por la dirección del PAR antes de celebrarse el congreso, así como los resultados del mismo, en el que fue reelegido presidente Arturo Aliaga, con 210 votos, frente a la candidatura presentada por Elena Allué, que obtuvo 190.

Xavier de Pedro ha esgrimido que Aliaga «hizo un certificado fraudulento» para admitir a 311 militantes «ficticios» y la sentencia reconoce que ha vulnerado un derecho fundamental recogido por la Constitución española, el de asociación.

Ha calificado este hecho de «fraude electoral» y «pucherazo», que impidió que Elena Allué ganara y que supone que Aliaga «no es un presidente legítimo del PAR» ya que con su conducta «ha traicionado la democracia interna de su partido», algo que se considera una infracción «muy grave» en los Estatutos del PAR.

Un tramposo

Elena Allué ha calificado de «histórica» una sentencia que va a tener repercusión «no solo en el ámbito autonómico, sino nacional», es ejemplarizante, tras un episodio «bochornoso» que no puede quedar «impute» y por eso si Aliaga «no tiene la decencia de dimitir», pedirán su expulsión como militante y presidente del PAR.

«Se tiene que ir porque ha corrompido las reglas de la democracia y nadie ha hecho tanto daño, ni ha contribuido tanto en los más de 40 años de historia del PAR a que desaparezca», tras una sentencia judicial «tajante» sobre «las irregularidades que él ha permitido», pese a lo cual, en vez de ser «generoso», Aliaga «se ata a la pata de un sillón para perpetuarse en la vicepresidencia del Gobierno de Aragón; nadie puede caer más bajo, ni hacer tanto a las siglas de un partido como el PAR».

Además, ha continuado diciendo: «Os anuncio que va a haber más peticiones de dimisión y expulsión de militancia» para las personas que han propiciado las irregularidades en Huesca y Teruel, pero ha estimado que tienen que ser los órganos territoriales correspondientes del PAR los que reflexionen y adopten las decisiones.

Mantenerse en el gobierno

Elena Allué ha esgrimido que en este año que Aliaga ha sido presidente desde el congreso de octubre de 2021 no ha prestado atención al partido. «No ha recorrido el territorio, no se ha reunido con alcaldes, concejales, ni militantes», tampoco ha convocado a los órganos de gobierno, «ni escuchado a militancia, ni ha hecho nada porque solo quería la presidencia del PAR para mantenerse en la vicepresidencia de Aragón, el partido le ha importado nada».

También se ha preguntado que si Aliaga «es capaz de cometer semejantes irregularidades», «de qué será capaz en las instituciones que gobierna; no tiene ninguna credibilidad para ocupar un cargo público en representación del PAR», ni un escaño.

Asimismo, Allué ha esgrimido que si no dimite del Gobierno, el presidente de Aragón, Javier Lambán, «tiene la responsabilidad de cesarlo porque es indigno para Aragón y para los aragoneses; esto ya no es una cuestión interna de un partido», sino que un juez ha dictaminado que su número 2 del Gobierno «es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en la vicepresidencia».

Ha añadido que Javier Lambán «es la única persona en Aragón que ha salido en defensa de Aliaga, ni siquiera los suyos, los oficialistas del PAR, lo han hecho, con eso digno bastante».

Reconstrucción

Allué ha hecho un llamamiento a la unidad y la reconstrucción del partido «porque estamos más cerca de lo que pensamos» y se ha mostrado convencida «de que nos vamos a entender, de que llegaremos a un consenso, a la unidad y a la reconciliación».

Además, ha afirmado que la sentencia «es un antes y un después para muchos oficialistas» ya que muchos militantes y compromisarios que apoyaron a Aliaga lo hicieron «sin saber lo que estaba permitiendo».

Ha apuntado que tres expresidentes del PAR han pedido la dimisión de Aliaga y también ha comentado que el partido tiene sus órganos internos para actuar ante «una sentencia tan contundente» para «cumplir con la ética y moral», así como con los Estatutos del PAR.

También ha lamentado que todo lo ocurrido haya supuesto perder un año para el trabajo previo de elaboración de candidaturas y de un programa de a cara unas elecciones municipales y autonómicas «tan importantes» como las de 2023. No obstante, «si hay espacio para la unidad, tenemos tiempo para reconstruir el partido y presentar una opción válida y necesaria para Aragón como es la del PAR».

Por otra parte, ha estimado que el congreso del partido debería celebrarse «cuanto antes» y sobre si se presentará para presidir el PAR ha comentado: «Cuando lleguemos a esos puentes, cruzaremos esos ríos». Ahora, ha estimado que lo más importante «es que Aliaga no presida este partido, ni en el futuro lo pueda presidir, que no esté ocupando un escaño y una vicepresidencia en nombre del PAR».

Cuatripartito

Sobre su posición respecto al Gobierno cuatripartito, Allué ha comentado que si ella hubiera sido elegida presidenta del PAR en octubre de 2021 habría consultado «sobre la conveniencia de seguir o no y hubiera escuchado a todas las partes», algo que ha dicho que no ha hecho Aliaga.

«No ha trabajado este tiempo para coser este partido y, lejos de unir, echó gasolina al día siguiente de proclamarse presidente de un congreso tramposo» y tampoco ha defendido los valores del PAR, al contrario, «ha habido múltiples ocasiones que ha votado en contra de los principios» del partido en materia de impuestos, financiación autonómica, educación concertada y el Pacto del Agua «que son las bases y los fundamentos del PAR».

Allué ha aclarado que ella misma ha formado parte del cuatripartito como directora general de Turismo, hasta que le cesó Aliaga de este puesto. Asimismo, ha opinado que su formación política ha dado «estabilidad a prácticamente todos los gobiernos que ha habido en esta comunidad autónoma» y ha aportado «moderación».

«Creo en la estabilidad de las instituciones y he formado parte de gobiernos en colación con el PP y el PSOE», ha añadido. Sobre la posibilidad de pactos en futuros gobiernos, ha considerado que no es momento de hablar de esa cuestión, pero sí ha incidido en que son un partido de centro moderado, alejado de los extremos.

Proceso

Xavier de Pedro ha explicado, por su parte, que ahora hay que esperar 20 días para conocer si la sentencia se recurre. En ese caso, ha comunicado que pedirá la ejecución provisional «para no dilatar la situación» y puesto que el partido debe prepararse para afrontar las elecciones municipales y autonómicas previstas para mayo de 2023.

Si no se recurre y pasa a ser firme, debería reunirse la Comisión Ejecutiva previa al congreso y aprobar un nuevo reglamento conforme a los Estatutos del partido.

Ha agregado que con Aliaga «se han impuesto mayoritariamente unas normas que no eran las del partido» y si se persiste en esa conducta «antidemocrática» y Aliaga no se va, de Pedro ha anunciado que no irá más a los tribunales: «Me marcharé directamente del partido y buscaré otras alternativas». Ha recordado que ya dimitió de la Ejecutiva por no estar de acuerdo "con la política de Aliaga.