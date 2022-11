Andueza responde que "si ha habido deslealtad" con los descuentos en transporte "ha sido la del PNV con la ciudadanía"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha respondido al PNV que «si acaso ha habido una deslealtad» respecto a la prórroga de los descuentos en el transporte, ha sido de la formación jeltzale «con la ciudadanía vasca».

De esta forma, ha respondido al coordinador del grupo parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate, hacia el PSE-EE, quien este pasado lunes lamentó la actitud del PSE-EE, en la cuestión de los descuentos al transporte público, a su juicio, «desleal», aunque puntualizó que la coalición que mantienen tanto en el Gobierno Vasco como en las diputaciones forales «va bien y no hay motivos para preocuparse».

En rueda de prensa en San Sebastián, junto a la secretaria general del PSN y presidenta de Navarra, María Chivite, Andueza ha expresado su «satisfacción y felicidad» por que «una mayoría social en Euskadi va a poder beneficiarse del descuento en el transporte». «Creo que eso es una buena noticia», ha subrayado.

A su juicio, «es un hecho que debe de provocar satisfacción y no otro tipo de sentimientos». «También tengo que reconocer que siento mucho orgullo de poder sacar esta medida adelante, entre otras cosas, porque es una medida liderada por los socialistas, que hemos consensuado en todas las instituciones en las que lideramos este Departamento, y que la hemos hecho posible, entre otras cosas, porque la hemos propuesto nosotros, la hemos modulado nosotros y la hemos hecho posible y anunciado nosotros», ha incidido.

Tras destacar que «esta medida va a desahogar en el ámbito económico a muchas familias», Andueza ha señalado que se trata de «una apuesta firme por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, en tanto en cuanto desterramos el vehículo privado dando prioridad al transporte público».

«No veo ningún tipo de deslealtad en esta cuestión, primero porque hemos comunicado a nuestro socio, el PNV, cual era nuestra intención, porque previamente se lo habíamos comunicado y nos hemos sentado con nuestro socio para hablar de esta cuestión, y porque en todo momento ha habido una negociación abierta», ha señalado.

Además, ha añadido que «si acaso ha habido una deslealtad ha sido la que ha habido por parte del PNV con la ciudadanía vasca». «Creo que es una cuestión negociada con otros grupos parlamentarios que ha servido para crear un gran consenso, en la que, por otra parte, ha participado también el PNV en la última votación en el Parlamento Vasco», ha explicado.

«Ha llegado tarde, sí», ha señalado en alusión a la formación jeltzale, pero, no obstante, ha señalado que hay que felicitarse de que «exista un amplio consenso en torno a esta cuestión». Para el dirigente socialista, esto demuestra que «el PSE se sitúa en la centralidad, en el eje de la defensa de lo que interesa y preocupa a la ciudadanía vasca y no en otro tipo de polémicas que no contribuyen absolutamente a nada».

Respecto al hecho de que no exista una partida concreta para abordar estas ayudas en el proyecto de presupuestos, Andueza ha recordado que «en el pasado ejercicio se aprobaron unas medidas no aprobadas en el presupuesto y, sin embargo, se han podido llevar a cabo en el ejercicio presupuestario».

«Por tanto, aunque no exista una partida concreta para esa cuestión, está garantizado que el dinero va a aportarse por otras vías, fondos y fórmulas para que eso sea posible», ha sostenido, para añadir que existe «garantía de que las políticas que ponemos sobre la mesa tienen la cobertura económica correspondiente».

"mayoría"

Preguntado también por el hecho de que en Euskadi no haya sido posible un acuerdo presupuestario con los grupos de la oposición, Andueza ha recordado que en el Gobierno vasco PNV y PSE-EE tienen «una mayoría que hace posible que no necesitemos de otros grupos parlamentarios para poder aprobar esos presupuestos».

Además, ha sostenido que los socios en el Ejecutivo vasco han «puesto a disposición del resto de grupos muestra voluntad y capacidad de llegar de acuerdos, pero a veces no es posible, porque nos pueden separar diferencias conceptuales, cuantías y nos pueden separar estrategias».

En este sentido, ha recordado que «estamos en un marco previo a unas elecciones» forales y municipales, «en las que el resto de partidos, los de la oposición, también juegan sus cartas y tienen su estrategia». «A veces se utiliza también de forma electoralista», ha añadido.

En todo caso, ha aplaudido que «Euskadi tiene garantizados presupuestos en Gobierno Vasco, diputaciones y principales ayuntamientos» gracias a «la estabilidad que aportan los socialistas en todos los gobiernos».

«No hay de qué alarmarse, ni preocuparse», ha apuntado, porque los presupuestos vascos que se van a aprobar para el próximo ejercicio permiten que «Euskadi cuente con una hoja de ruta y unas políticas que hagan posible que la ciudadanía tenga un escudo social y unas políticas que hagan mucho más factible salir de esta situación de manera mucho más solvente».