El alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado este martes, respecto al informe que ha emitido el Ministerio de Transición Ecológica «favorable con condiciones» a la ampliación del puerto de València, que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que él ha estado reclamando, «la pieza fundamental, no está».

«Creo que el elemento fundamental de seguridad jurídica que era la DIA no se ha hecho», ha agregado el primer edil. Asimismo, ha considerado que «el juego que ha hecho el ministerio de pasar la decisión» sobre esa declaración «al puerto tiene una debilidad importante». «Puede tener problemas», ha afirmado.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras participar la apertura del acto de celebración del 20 aniversario de la Asociación de Empresarias y Profesionales de València, preguntado por informe emitido por la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, favorable aunque con condiciones a la ampliación del puerto de València.

Se trata de un informe de compatibilidad con la estrategia marina relativo al proyecto de construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte del recinto portuario, cuya conclusión es «favorable con condiciones» a la infraestructura.

El documento, el último que quedaba pendiente para desbloquear la ampliación del puerto, concluye que «a la vista de la documentación e información disponible, se observa que los efectos de la actuación sobre los objetivos ambientales de la estrategia marina levantino-balear, en principio, no pondrán en riesgo la consecución del buen estado ambiental».

Joan Ribó ha comentado que el Ayuntamiento de València no tiene ese informe y ha explicado que «esta mañana, lo primero» que ha hecho al llegar al consistorio ha sido «pedir que se haga una carta para solicitar» ese trabajo para conocerlo con detalle. «No tenemos el informe preceptivo y me parece que es imprescindible que el Ayuntamiento de València disponga de este informe para evaluarlo», ha expuesto.

"entre el sí y el no, en la mitad"

El responsable municipal ha manifestado que aunque no ha tenido acceso al documento por el momento, opina que el Ministerio de Transición Ecológica «entre el sí y el no se ha quedado en la mitad aproximadamente». Ha añadido que esto «quiere decir que hay una serie de condicionantes» que se han de ver.

Respecto a la Declaración de Impacto Ambiental que echa en falta, Joan Ribó ha agregado que no le gusta que «se haya permitido por parte del ministerio que decida el puerto si se aplica o no se aplica».

«El ministerio ha dado un paso en el que ha dicho que el tema de la DIA, el documento que da solidez, lo dejaba en manos del mismo puerto. Lo que me preocupa es que esto no tenga la evaluación jurídica suficiente como para que pueda funcionar en un futuro. No hemos de olvidar que hay piezas ahí que encajan mal jurídicamente», ha apostillado.

«Que uno sea juez y parte no es el mejor mecanismo del mundo para que las cosas se hagan de forma independiente. Yo no puedo aceptar esto, ha subrayado Ribó, al tiempo que ha recordado que ese asunto »está recurrido".

El alcalde ha reiterado que «esto puede generar muchos problemas». Tras ello se ha referido a otras actuaciones relacionadas con el puerto como la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y ha dicho: «València es un lugar donde tenemos una serie de empastres desde hace más de veinte años, estoy hablando de la ZAL, por no hacer las cosas jurídicamente bien».

Así, ha manifestado que no le gustaría «que el tema de la ampliación acabara en una situación similar» y ha lamentado que este esté «dando pasos» que lo pueden «conducir a una situación parecida».

"no contará con mi apoyo"

Ribó ha asegurado que «es evidente» que con el informe emitido por Transición Ecológica el puerto está más cerca de acometer la ampliación porque este es «el documento que le falta para poder plantear» esa actuación, pero ha reiterado su posición a favor de una nueva DIA.

«Si no hay una Declaración de Impacto Ambiental, desde luego, no contará con mi apoyo. Eso está claro, como he anunciado reiteradamente», ha matizado. «Yo sabía que faltaba este informe, pero la pieza fundamental no está, la DIA no está», ha concretado a continuación.

El alcalde ha repetido que «desde un punto de vista jurídico» hay «elementos de debilidad importantes que nos pueden dejar en una situación muy complicada en un futuro» y «empantanarnos».

Preguntado por si el Ayuntamiento de València se plantea recurrir este asunto ante los tribunales, su responsable ha afirmado que «ya está en los tribunales», el «no haberse planteado la DIA». «Hay una asociación, Ciutat-Port, que ya lo ha enviado a la Audiencia y se ha aceptado su análisis», ha aseverado.

«No podemos hacer una obra de tanta importancia, con tanta afección hacia las costas y con tanta posible afección hacia la movilidad, que no tenga todos los elementos de seguridad jurídica», ha concluido Joan Ribó, que ha asegurado que esto es algo que le «preocupa».