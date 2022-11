El Primavera Sound 2023, que por primera vez tendrá una doble sede en Barcelona y Madrid, tendrá en su cartel a Blur, Rosalía, Kendrick Lamar, Skrillex, Maneskin Pet Shop Boys, Sparks Calvin Harris, Halsey y St.Vincent.

También contará en su cartel con Bad Religion, FKA Twigs, The Moldy Peaches, Turnstile, John Cale, Laurie Anderson, Off!, My Morning Jacket, Built to Spill, Swans, Beth Orton

El festival se celebrará del 1 al 4 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona y del 8 al 10 de junio en Arganda del Rey (Madrid), que ya había anunciado a Depeche Mode como uno de sus cabezas de cartel.