El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que «la economía blanca está a punto de sustituir a la economía negra», del carbón, en Andorra (Teruel).

En respuesta a una pregunta del portavoz de VOX, Santiago Morón, el jefe del Ejecutivo autonómico ha aseverado que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «ha cumplido su palabra», de forma que las cuencas mineras aragonesas son las primeras comarcas que reciben los beneficios de la transición justa.

«Existen herramientas y el compromiso suficiente para asegurar que todo el empleo perdido está ya recuperado e incluso se ha superado la cifra que había antes del cierre» de la central térmica de Andorra y las minas.

Asimismo ha manifestado que «una empresa no se monta con la rapidez de la purga de Benito» y ha recordado que el Gobierno de Aragón concedió en 2019 varias declaraciones de interés autonómico para la creación de empresas, de las que cuatro están funcionando, dos se lo están planteando y una ha desistido.

«Yo nunca hago anuncios, los anuncios los hacen los empresarios y yo los doy por buenos», ha añadido Lambán, en alusión a proyectos a desarrollar en Andorra como Oxaquim, con 380 empleos, o Vesco con 100, también Forestalia. Además, el nudo mudéjar de Andorra creará 370 empleos, todo lo cual suma más de 1.000 puestos de trabajo, cuando la pérdida fue de 546.

Santiago Morón ha preguntado a Lambán si el convenio de transición justa «llega en tiempo y forma para recuperar la comarca de Andorra», alertando de que la localidad ha perdido 300 habitantes en cuatro años y que a diario «no duermen ni cinco mil personas».

«Cientos de trabajadores se han tenido que buscar la vida en otros pueblos», ha lamentado Morón, para quien «un Gobierno creíble, respetuoso con sus administrados, no habría permitido el cierre de la central térmica hasta que no estuviera cerrado ese convenio».

El dirigente de VOX ha querido conocer a cuánto ascienden las inversiones anunciadas. Ha cuestionado si instalar tantas instalaciones de energías renovables no es «colonialismo energético, si no han destruido ya suficientemente los paisajes de Aragón» y ha concluido avisando de que VOX no participa del «triunfalismo» del Ejecutivo regional porque la firma del convenio es «como el cuento de la lechera, con propósitos electoralistas, de propaganda y humo».