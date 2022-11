El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha augurado este viernes que «la jurisprudencia se cargará» el impuesto a las grandes fortunas impulsado por el Gobierno central, al suponer una «doble imposición» al no haberse derogado paralelamente el impuesto sobre el Patrimonio que gestionan las comunidades autónomas, mientras que el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha criticado que se puedan establecer «impuestos a la carta por intereses políticos o electorales».

Así lo han apuntado ambos presidentes en el transcurso de un encuentro informativo de Europa Press Andalucía organizado en Málaga en colaboración con Unicaja Banco en el que también ha participado la consejera andaluza de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y después de que el Congreso de los Diputados aprobase este jueves por la noche la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes a empresas energéticas y banca, en la que PSOE y Unidas Podemos añadieron vía enmienda el impuesto a las grandes fortunas.

El presidente de los empresarios andaluces ha manifestado que el colectivo al que representa no puede estar «a favor» del impuesto del Patrimonio, «porque no se puede improvisar», y al respecto ha remarcado que «el sistema tributario español es heredero de una tradición de décadas donde ha habido unos equilibrios normativos desde el punto de vista de la homogeneización de la doctrina jurisprudencial que establece si un impuesto es acorde o no con la normativa, con la Constitución, si es o no confiscatorio».

González de Lara ha remarcado que se da una «doble imposición» poniendo «un impuesto de las grandes fortunas cuando no se ha derogado el de Patrimonio», y no se puede «inventar» un tributo que «grava el mismo hecho imponible, y la jurisprudencia se lo cargará seguro, dentro de seis meses, un año, un año y medio», según ha augurado el presidente de la CEA antes de apostillar que «será otro gobierno el que tendrá que cargar con los problemas».

En esa línea, ha enfatizado que «hay que ser serios», y «el sistema tributario español es fruto de una homogeneidad y una consolidación, porque para eso se ha estructurado un sistema democrático sólido, y esa seguridad jurídica la aporta la propia doctrina del Tribunal Supremo».

"impuestos a la carta"

Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha manifestado al hilo de estos nuevos impuestos que «en este país falta mucho sentido de Estado, porque lo que no podemos diseñar es impuestos y leyes a la carta por intereses políticos o electorales».

«Cuando se habla de armonización fiscal entre comunidades autónomas y resulta que España es el único país junto con Suiza que mantiene el impuesto de Patrimonio, entonces te echas las manos a la cabeza» y se ve que se apuesta por la «armonización fiscal para lo que me interesa», según ha abundado Lorenzo Amor.

El presidente de ATA ha llamado en esa línea la atención sobre el hecho de que se establezcan «impuestos a los ingresos, no a los beneficios, de las energéticas y del sistema financiero estando el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, todo el mundo poniendo el foco y diciendo que esto no es correcto», y al hilo ha considerado que «hay que buscar detrás de esto algún tipo de interés político o empresarial».

Competitividad entre territorios

Por otro lado, el presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, ha defendido que en el contexto actual «los territorios vamos a competir más que nunca entre nosotros», por lo que ha tildado de «estéril» el «debate que se ha abierto» acerca de la «solidaridad territorial».

«Los territorios competimos», ha incidido el presidente de la CEA antes de agregar que «es legítimo» que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, que ha asistido también a este encuentro, «lidere un proceso de reducción de una fiscalidad que es penosa», y donde «el impuesto de Sucesiones y Donaciones ha lastrado a Andalucía durante muchos años».

De igual modo, ha subrayado que los empresarios «aplaudimos» la bonificación al 100% del impuesto de Patrimonio en Andalucía acordada por el Gobierno del PP-A, porque «hace más competitiva Andalucía comparativamente», y «el que no corre vuela».

González de Lara ha agregado que «si los municipios compiten entre sí para ser más atractivos, las comunidades autónomas tienen que competir», y «hace falta poner todas las herramientas para facilitar la inversión, para el retorno de capitales, de andaluces que se han marchado como consecuencia de una fiscalidad que ha sido bastante más perjudicial, y que tengan la oportunidad de volver a tener su residencia fiscal en nuestra tierra».

El presidente de la CEA ha puesto de relieve que, «ahora mismo», a Andalucía se le «mira» cuando «salimos fuera de Despeñaperros», y se valora que «tiene estabilidad, seguridad jurídica y es lugar para invertir y para vivir, y para disfrutar de un territorio único en el mundo».

En la misma línea, el presidente de ATA ha defendido que Andalucía ha dejado de ser «un infierno fiscal» y empieza a ser «amable fiscalmente». Además, ha señalado que esta comunidad «está compitiendo con Portugal», país en el que emprendedores «están poniendo su residencia fiscal», según ha advertido.

«Cuando tú no eres amable fiscalmente en tu residencia fiscal, es lógico que la gente emigre, y Andalucía ha conseguido en sus últimos tiempos mantener su tejido empresarial e incluso crecer», ha argumentado Lorenzo Amor para añadir, además, que «cuando se es amable fiscalmente, lo primero que ocurre es que se reduce la economía sumergida».

Al respecto, ha puesto de relieve que «la tasa de economía sumergida de la Unión Europea es del 13%, la de España del 24%, y en la Comunidad de Madrid es del 14%». «La de Andalucía está a punto de bajar del 20%», ha destacado el presidente de ATA, que ha defendido que «los impuestos tienen que estar, pero no podemos buscar impuestos a la carta, de diseño o que generan inseguridad jurídica».

Frente a ello, ha aseverado que «necesitamos seguridad jurídica para la inversión», y el hecho de que se estén «cambiando» las normas en España «hace que muchos inversores no se fijen en este país». «Cuando estamos dando un mensaje que el propio Banco Central Europeo está diciendo que estamos poniendo unos impuestos que no son lógicos, eso a cualquier inversor en el sistema financiero le hace daño y hace daño al final a la 'marca España'», ha advertido Lorenzo Amor para concluir.