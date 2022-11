Azpiazu cree que las ayudas al transporte no se pueden mantener "sin mayor criterio" y apuesta por revisarlas en junio

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha asegurado que su Departamento asumirá la financiación de las ayudas al transporte que las instituciones vascas decidan para 2023, pero ha advertido de que «no sería deseable» mantenerlas «sin mayor criterio» y considera que deberían ser revisadas al concluir el primer semestre del año, tras evaluar la inflación.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el responsable vasco de Economía y Hacienda ha recordado que las subvenciones al transporte se deben a «un nivel de inflación alto» y se pretende, por esta vía, «compensar a aquellos que tienen más afectación» por la subida del IPC.

«Esa es la medida que toma el Estado en un momento determinado y que, en este país, las instituciones también deciden complementar las ayudas para que en el transporte la deducción llegue a estar al 50%», ha apuntado.

Según ha destacado, «sin variar esa inflación», la subvención «desde Madrid desaparece» y esto «presiona a que las instituciones vascas tomen esta medida». «Veremos la decisión que toman al final las instituciones y lo que haya que hacer, pero esta es una cuestión que, en principio, hay que denunciarla», ha añadido.

Pedro Azpiazu ha apuntado que el PNV «ha intentado, a través de una enmienda, conseguir recursos en Madrid» para que esta subvención (complementada en un 30% por el Estado) se mantenga «en los términos que ha habido hasta ahora» y «no ha sido posible».

Por ello, ha insistido en que «ese cambio de actitud» del Gobierno de España «sí es criticable» y ha emplazado a «ver lo que hagan las instituciones vascas» en esta materia. «En función de la decisión que tomen, buscaremos la financiación que corresponda», ha añadido.

No obstante, ha asegurado que «tampoco se pueden mantener estas subvenciones al margen del nivel de inflación», por lo que «tendría cierta lógica» conservarlas «a lo largo del primer semestre», evaluar el nivel de inflación al final de ese periodo y «a partir de ahí, tomar la decisión de seguir o no seguir». «Mantenerlas sin mayor criterio que el hecho de mantener la subvención, no sería deseable», ha dicho.

Además, el responsable vasco de Economía y Hacienda ha afirmado que, en coherencia, el Gobierno central «debería tomar la medida de subvencionar» el transporte «tal y como venía haciendo hasta ahora». «Lo que no se puede hacer es generar cierta adicción al conjunto de ciudadanos dándole, en principio, una ayuda y cuando la necesita, quitársela. Eso no es coherente», ha apuntado.

Autoridad vasca del transporte

Por otra parte, ha afirmado que «corresponde a la Autoridad Vasca del Transporte y a otras instituciones» establecer el porcentaje de financiación y a su Departamento «buscar, en todo caso, los recursos, la financiación para que eso sea posible».

«Veremos a ver en qué queda, cuál es la decisión final. Se está debatiendo esta cuestión. Es un tema importante. Parece que está en torno a 72 millones de euros, que no es una cuantía insignificante, es un tema importante», ha dicho.

Azpiazu ha insistido en que las instituciones competentes, en materia de transporte, «cada una en su institución», adopten las decisiones. «A mí me corresponderá buscar la financiación. Si hay un compromiso de los partidos y de las instituciones en relación al tema este, ya buscaremos la financiación», ha insistido.