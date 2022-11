«Unidad. Unión. Suma» es el mensaje principal de la campaña institucional de la Junta de Andalucía con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se conmemora

cada 25 de noviembre desde 1999, y que este año tiene como lema 'Contra la violencia de género, cada paso cuenta. Súmate para seguir avanzando'.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha apelado este lunes a la importancia de la unidad frente a la violencia machista: «La unidad de mujeres y hombres. La unidad de las administraciones y las instituciones. La unidad de las fuerzas de seguridad y los servicios sociales, judiciales, sanitarios y educativos. En definitiva, la unidad de todas las andaluzas y andaluces contra esta terrible lacra social».

Como en el cartel de la campaña, el espacio elegido para la presentación, la escalinata de las Setas de la Encarnación en Sevilla es muy significativo, ya que la escalera visibiliza, por un lado, la escalada de la violencia, que aumenta y se intensifica; pero también, por otro lado, permite hablar de unidad, de dar pasos hacia adelante para salir de la violencia.

«Ante este escenario queremos reivindicar que cada paso cuenta y que tenemos que seguir avanzando. Cada paso que da la sociedad, que damos todos y todas unidos es fundamental para acabar con esta lacra social que sigue muy presente», ha destacado Loles López.

La campaña institucional de 25N cuenta con cartelería, spot de televisión y cuña de radio que se difundirán a partir de este lunes través de los medios de comunicación, las redes sociales, espacios exteriores y autobuses, tanto urbanos como interurbanos. La Junta de Andalucía interpela en el mensaje de la campaña a administraciones, instituciones, entidades, partidos políticos, agentes sociales, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, ciudadanía... con el objetivo de garantizar la protección y atención a las víctimas, así como avanzar en la prevención, especialmente entre la población más joven.

La consejera ha reiterado que "cada paso de una institución, cada paso de un hombre, cada paso de la juventud, cada paso en educación, cada paso en sanidad... cada paso cuenta. Lo que queremos es que se

sume toda la sociedad, no solo esta semana, sino los 365 días del año porque esta es una lucha constante y diaria«. Así, ha apuntado que »aquí no hay banderas ni ideologías. Aquí lo que nos une a toda la ciudadanía es la aspiración de una sociedad más libre, más justa y sin violencia".

Más recursos contra la violencia machista

Asimismo, ha resaltado la necesidad de seguir trabajando, «de seguir poniendo sobre la mesa nuevos recursos y reforzando los ya existentes». A este respecto, Loles López ha recordado «la apuesta firme» del Gobierno de Juanma Moreno con la igualdad y contra la violencia de género y ha avanzado que el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer para 2023 será el mayor de su historia superando los 50,1 millones de euros.

Asimismo, ha adelantado que se va a ampliar la red de casas de acogida, con una nueva casa en la provincia de Granada y la ampliación del centro de Córdoba, sumando un total de 500 plazas en toda Andalucía. También el Instituto Andaluz de la Mujer está organizando un nuevo programa de atención psicológica para mujeres de 18 a 25 años que requieren una asistencia personalizada y estará presente tanto en las capitales andaluzas, como en los municipios «porque es fundamental que las mujeres reciban la mejor atención con independencia de dónde vivan», ha apuntado.

La consejera también ha puesto el foco en la violencia de género en la juventud: "Es otra de mis grandes preocupaciones, porque, además, cada vez ocurren desde edades más tempranas. Por ello, desde mi

consejería, en colaboración con Educación, estamos potenciando la coeducación como el mejor camino para prevenir estas situaciones de violencia desde muy temprano: con manuales dirigidos al profesorado,

con materiales para alumnado y familias y con formación".

Loles López ha finalizado la presentación con un mensaje de condena, apoyo y esperanza a las mujeres. "Sé que no es fácil dar el paso de denunciar. El miedo, la incertidumbre y la dependencia emocional son a

veces obstáculos muy difíciles de superar. Pero no quiero dejar de decirles a todas esas mujeres que cuando nos pidan ayuda, el Gobierno andaluz estará a su lado. No están solas. Vamos a poner a su disposición todos los recursos disponibles para que vuelvan a vivir una vida plena, sin temor, con sueños y esperanza en el mañana".

La consejera ha estado acompañada en la presentación de la campaña en la Plaza de la Encarnación, entre otros, por la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Ana Carmen Mata; la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, Rocío Barragán; y la asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla, María Luisa Cava.