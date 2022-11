El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido a la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera que «estudie, lea y se entere un poco más» porque en el nuevo campo de fútbol habrá un aprovechamiento urbanístico, que ya estaba en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), del que la mitad --20.500 metros cuadrados-- se incluirán en la pastilla del estadio y, a lo largo de los años, la explotación por el Real Zaragoza hará que paguen ese patrimonio municipal del suelo al Ayuntamiento y, por tanto, «ni un solo euro costará a los zaragozanos».

Azcón ha dicho que «no se puede sorber y soplar al mismo tiempo» y que desde el PSOE se diga que el Gobierno de la ciudad no negocia, pero cuando se convoca una reunión el PSOE dice que no va.

Al respecto, ha recordado que este viernes el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha convocado una reunión en la sede del Real Zaragoza, con todos los grupos municipales que quisieran negociar la modificación el PGOU para incorporar esos metros cuadrados de uso terciario al proyecto del nuevo estadio, pero Ranera se ha negado a acudir. Asimismo, tampoco han asistido el resto de grupos municipales, incluido VOX, porque anunció su voto a favor, y la reunión no se ha celebrado.

«Por qué dice que no hay negociación y cuando se le convoca a una reunión no acude», se ha preguntado Azcón. A su parecer, el PSOE se ha puesto de perfil y la portavoz y candidata socialista a la Alcaldía de Zaragoza «busca excusas porque no piensa en los zaragozanos, ni la afición, sino en las elecciones y sus intereses, cuando lo que de verdad interesa a la ciudad es ser sede, tener un nuevo campo que cumpla los requisitos de la FIFA y que por primera vez no lo paguen los impuestos de los zaragozanos, sino el Real Zaragoza».

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha precisado que lo que de verdad la preocuparía es «no tener un campo de fútbol en 2030» porque la ciudad lo necesita desde hace muchos años y ahora hay una meta de que la ciudad sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030.

El campo de fútbol nadie lo discute porque es «evidente» que hay que hacerlo, ha expuesto Azcón, para añadir que un paso fundamental es el debate del próximo lunes de la modificación aislada del PGOU, «que mejore las condiciones urbanísticas» respecto a lo que ya decía el PGOU en 2005, que contenía los 42.000 metros cuadrados de uso terciario y con la mitad de lo que decidieron en su día el PSOE y CHA «ahora somos capaces de hacer un nuevo campo sin que le cueste un solo euro a la ciudad».

En este sentido, ha recordado que todos los proyectos anteriores de campo de fútbol se pagaban con los impuestos de los zaragozanos y, por primera vez, el objetivo es que lo financie el Real Zaragoza, e, incluso el aprovechamiento urbanístico de dentro de la parcela, a lo largo de los años, «el Real Zaragoza lo pagará al Ayuntamiento».