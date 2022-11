El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido al grupo municipal del PSOE que «se aclare» después de que su portavoz, Loa Ranera, haya avanzado el voto en contra de la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Romareda sin ir a la reunión informativa convocada para este viernes con el Gobierno de la ciudad y el Real Zaragoza.

El mismo día que se anuncia que Zaragoza cumple los requisitos de la Real Federación Española de Fútbol para ser una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030, el PSOE «comete un grave error cuando se sale de la necesaria reforma del PGOU para hacer el nuevo estadio», ha opinado Azcón.

Ha lamentado que el PSOE ha «puesto excusas» a lo largo del proceso para no decir sí al nuevo estadio que pro primera vez no lo pagan los zaragozanos sino que habrá financiación del Real Zaragoza. Es el mejor proyecto en la historia y el PSOE tiene que tomar una decisión de si está con el Real Zaragoza, con la construcción del nuevo estadio y con que Zaragoza sea sede de un mundial o pone excusas para no unirse al interés general de la cuidad que es impulsar este proyecto y es lo que va a hacer el Gobierno de la ciudad.

Azcón ha dicho estar encantado de negociar con el PSOE su enmienda transaccional del Debate sobre el estado de la ciudad en la que puede negociar la modificación del planeamiento para hacer el nuevo estadio, pero ha criticado que Ranera ha dado una rueda de prensa anunciado su voto en contra, sin escuchar al Real Zaragoza y cuando hay convocada una reunión este viernes para explicar la situación.

Sorber y soplar

«Ahora el PSOE dice que no que quiere ir a la reunión ni juntarse con el Gobierno, y dice que no queremos negociar cuando hemos convocado una reunión». Tras esta exposición ha deducido que el PSOE «se tiene que aclarar» porque no pueden decir que «no queremos negociar cuando hay una reunión convocada con el Gobierno de la ciudad y el Real Zaragoza para resolver las dudas y previamente ha dicho que no. No suena lógico que esté convocada una reunión y el PSOE diga que no», ha considerado.

Además del PSOE tampoco acudirá el resto de los grupos de la oposición a la reunión del viernes por lo que Azcón ha estimado que «no se puede soplar y sorber al mismo tiempo» al argumentar que cuando se pide información y se cita a los grupos para dar explicaciones la oposición dice que no. Por ello, les ha dicho que tendrán que explicar los motivos porque la voluntad del Gobierno de la ciudad de llegar a un acuerdo «es indudable».

En este sentido, ha reiterado que «hay reunión convocada y pese a ello dice el PSOE que no acudirá y que además votará en contra. Es muy difícil de entender», ha apostillado.

Sobre las condiciones que pide Podemos de que se garantice que el suelo será siempre público, que se haga la Ciudad Deportiva y que se negocien los pliegos del nuevo estadio, Azcón ha contestado que se puede estudiar y se puede avanzar, pero primero ha preferido conocerlo con detalle.