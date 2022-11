El grupo Municipal del PSOE ha anunciado que no apoyará el proyecto de La Romareda mientras el Gobierno PP-Cs no aclare las «muchas dudas» que existen y si no se garantiza el interés general de la ciudad.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha asegurado que los socialistas se sienten «engañados y utilizados» y

no van a ser cómplices de un proyecto sobre el que hay en estos momentos una «opacidad y falta de transparencia total». Ranera ha recordado que el PSOE, en vías de alcanzar un consenso, presentó una enmienda de transacción en el Debate sobre el Estado de la Ciudad en la que exigía que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) propuesta fuera «negociada y se garantizase legalidad, transparencia y viabilidad del proyecto». «Hay una falta de respeto total hacia los grupos municipales y hacia los zaragozanos que representamos. Nos entregaron en un sobre cerrado la propuesta de modificación del PGOU cuando el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, estaba presentando dicha modificación a los medios de comunicación. Así entienden el alcalde, Jorge Azcón, y el consejero de Urbanismo la negociación», ha criticado la edil socialista. Para Ranera, sobre la propuesta de modificación del PGOU existen muchas dudas, pero además «nace de una mentira», ha criticado. A su parecer, el alcalde Azcón está diciendo que no cuesta dinero a la ciudad, pero «se trata de suelo municipal y eso tiene un coste». La pastilla de terreno en cuestión estaba valorada en 2005 en 53 millones de euros y en 2016 en 36 millones de euros. En la modificación de PGOU que les han trasladado «ni siquiera hay ninguna valoración», ha censurado la edil. Parcela inmaterial Pero tampoco, según la portavoz socialista, el Gobierno PP-Cs ha aclarado dónde va a estar y cuánto cuesta la «parcela inmaterial virtual» que en principio se iba a vender para pagar la reforma del Huerva. «Esto parece la teoría de la confusión. En el Debate nos dice una cosa y, ahora, no sabemos nada de esa parcela». Ranera ha preguntado: «dónde va a estar si en suelo público o en privado, en el paseo de la Independencia, la avenida Goya, en la avenida Gómez Laguna, o en la explanada de la Estación del Norte. No sabemos dónde acabarán esos usos terciarios». Otra de las dudas del PSOE, ha señalado Ranera, es cómo se va a explotar el campo de fútbol, ya que puede ser una concesión u optar por un derecho de superficie. «Si es una concesión, la titularidad es municipal, pero si es lo segundo, el campo de fútbol se privatiza», ha diferenciado. A colación, Ranera se ha preguntado si «eso es lo que quiere el alcalde» para exigir conocer «cómo se va a hacer y a quién se le va a dar». La portavoz socialista ha hecho hincapié en que el PSOE siempre ha defendido y ha tenido claro que Zaragoza necesita un «campo de Primera y un equipo de Primera» y los zaragozanos «necesitan saber el presente y futuro de este campo». "No puede dar la sensación de un

proceso marcado por el oscurantismo y la opacidad. No sabemos cuánto cuesta el suelo, no hay tasación, hay una parcela de 22.000 metros cuadrados que se quedan en el limbo, no sabemos cómo se va a explotar", ha expuesto la edil del PSOE. Ranera ha considerado «obsceno» que el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, haya citado por whatsapp a los portavoces de Urbanismo de los grupos municipales a una reunión en las oficinas del Real Zaragoza. «Claro que le dije al alcalde que quería conocer las conversaciones que había mantenido con el Real Zaragoza, pero en un plano de igualdad. Por ello, he llamado al director general del Real Zaragoza para citarlo y escucharlo, pero no voy a estar envuelta en una maniobra del consejero de Urbanismo», ha criticado. «Si Azcón tiene urgencia electoral es un problema del señor Azcón. No quiero pensar que el alcalde está representando otros intereses. Yo lo que tengo claro es que he venido a representar los intereses de todos los zaragozanos. El señor Azcón tiene los 16 votos necesarios para sacar el proyecto en solitario», ha concluido.