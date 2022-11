FeSMC UGT Aragón ha mostrado su desacuerdo con la convocatoria de la Plataforma de Defensa del Transporte al considerar que no es una huelga sino un paro patronal, que lo que pretende sembrar confusión en este colectivo y a toda la sociedad. Para el sindicato el paro patronal no es la solución al transporte.

El incumplimiento de algunos actores del anterior acuerdo sobre la Ley de Costes, no justifica la convocatoria cuando apenas ha habido denuncias al respecto y cuando han pasado dos meses desde su aplicación que, no solo prohíbe la contratación por debajo de coste, sino también la carga y descarga; situaciones que deben ser denunciadas, como se establece lo acordado, según ha puesto de manifiesto FeSMC UGT Aragón en una nota de prensa.

«Es desproporcionado por parte de Plataforma convocar un paro que, afecte a otros colectivos, como ganaderos y agricultores con el impacto para toda la sociedad convirtiéndolo en una situación crítica; en lugar de denunciar y actuar contra aquellos que incumplen la Ley, es decir, algunos cargadores», ha agregado.

Los problemas del sector del transporte por carretera, se deben resolver, en opinión del sindicato, en una mesa sectorial con la participación de todos los colectivos afectados, entre los que se encuentran también los trabajadores y trabajadoras asalariados.

Además de los problemas reivindicados por esta Plataforma, también están la competencia desleal; el dumping social; la prohibición de la carga y descarga; la atomización de la negociación colectiva; los falsos autónomos; las enfermedades profesionales; la jubilación

anticipada y la dignificación de la profesión; temas que «deben ser tratados en una mesa social en la que estén representadas todas las partes afectadas».

El sector de Carreteras, Urbanos y Logística de FesMC UGT Aragón ha incidido en que, como en el anterior paro, no se trata de una huelga. «Las personas asalariadas no están convocadas, ni tienen la cobertura de una huelga Legal, pero solicitamos al Ministerio del Interior que intervenga como lo haría cuando convocamos los sindicatos, y que las fuerzas del orden garanticen los derechos de aquellos que no compartimos la convocatoria de este paro».