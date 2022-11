Espadas no descarta enmienda a la totalidad al Presupuesto de 2023 si no ve en Moreno "voluntad de negociar"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, no ha descartado este viernes la presentación por parte del Grupo Parlamentario Socialista de una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos para 2023 si no ve en el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «voluntad de negociar».

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, ha manifestado que es el Gobierno andaluz el que debe demostrar a la oposición «si tiene alguna voluntad de negociar el Presupuesto». Espadas ha precisado que aunque el Presupuesto no necesitaría negociarse porque el PP-A tiene mayoría absoluta en el Parlamento para sacarlo adelante, quiere saber si hay «voluntad política» por parte de Moreno de admitir que la oposición pueda introducir «elementos y cambios en algunas partidas».

Así, Espadas ha advertido de que si su partido no ve en los próximos días «voluntad alguna» en Moreno y en la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, de una «negociación seria» sobre el Presupuesto, presentarán «una enmienda a la totalidad» al proyecto de ley.

Ha agregado que él no quiere dar a Moreno «desde este momento un 'no' sin conocer si tiene o no voluntad de negociar con el PSOE». Ha insistido en que es el Gobierno el que debe trasladar su «voluntad o no de hacerlo» y, sobre todo, si quiere hacerlo «sobre la base de que hablemos de más presupuesto para la sanidad pública o para los ayuntamientos».

A su juicio, aparte de los fondos europeos y de la financiación que llegará del Estado, el Presupuesto propio de la Junta «no garantiza algunos de los servicios esenciales» en la comunidad.

Situación de la sanidad

En relación con la situación de la sanidad pública y, en especial de la atención primaria, Espadas ha manifestado que, en ningún momento, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha concretado en el Parlamento ningún plan de choque para la atención primaria y se ha limitado a lanzar «falsedades».

Ha añadido que Moreno y su consejera de Salud «tiran la toalla a la hora de plantear un programa para atraer al personal sanitario que se han marchado a otras comunidades» porque ni los contratos ni la temporalidad que se les ofrecía en el sistema andaluz les interesaba.

«Pido a la consejera que deje de vender humo o de mentir sobre la calidad de la atención sanitaria en la atención primaria», ha indicado Espadas, que la ha instado además a decir exactamente cuál es el incremento real que se ha producido para la sanidad pública en los Presupuestos de 2023 porque «ni salen los números de las plantillas de personal sanitario de las que ella habla ni salen los números de si efectivamente se va a poder estabilizar a los 12.000 sanitarios cuyos contratos vencen el 31 de diciembre».

Ha insistido en preguntar a la consejera si se va a estabilizar o no a esos 12.000 sanitarios porque en el capítulo 1 del SAS del Presupuesto para 2023 «no se recoge que esos profesionales puedan estar del 1 de enero al 31 de diciembre» del próximo año.