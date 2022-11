Almeida destaca que el PP es "un partido de puertas abiertas" pero que "la puerta la ha cerrado Begoña Villacís"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este viernes que el Partido Popular es «un partido de puertas abiertas» pero que «la puerta la ha cerrado (la vicealcaldesa) Begoña Villacís».

«El PP es un partido de puertas abiertas, pero la puerta la ha cerrado Begoña Villacís en numerosas ocasiones, y no hay que dudar de las palabras de Begoña Villacís ni de su coherencia. En este caso no hay debate, porque ella ha zanjado el debate en innumerables ocasiones», ha trasladado ante los periodistas tras inaugurar la pasarela peatonal que conecta San Cristóbal de los Ángeles con Butarque.

De este modo ha respondido el primer edil capitalino a los insistentes rumores de un posible paso de la vicealcaldesa al PP de cara a las próximas elecciones municipales de 2023, una cuestión que Villacís ha negado desde el primer momento al tiempo que ha defendido que su sitio está en «el espacio liberal».

Tras reiterar que Villacís «ha zanjado este tema», ha destacado que ambos están «centrados en acabar el mandato y no en el si va a acudir o no». «Begoña Villacís ha dicho que no va a venir al PP, es una puerta que tiene cerrada. No hay más que decir. Caso cerrado», ha abundado a continuación.

Tampoco contempla el regidor «listas conjuntas», algo «absolutamente imposible» ya que el PP concurre con sus propias siglas y «la lista será sin duda del PP».