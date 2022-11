El Vida Festival 2023 anuncia a Julieta Venegas, Spiritualized y Jorge Drexler

El Vida Festival 2023, que se celebrará en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) del 29 de junio al 1 de julio, ha anunciado a Julieta Venegas, Jorge Drexler, Spiritualized, La Casa Azul y L'Impératrice entre sus primeras confirmaciones.

El festival ha anunciado un total de 16 artistas en su primer avance entre los que también se encuentran Whitney, Franc Moody, Alex Amor, Tim Bernandes, Xoel López, dani, Queralt Lahoz, Killin' Cactuz, Yaunest, Maria Hein y Holograma, ha informado en un comunicado.

El concepto de la edición de 2023 del festival será 'We are a system error', un concepto inspirado en el fallo del sistema, la lucha contracorriente, la cultura contra el 'show business', que se complementa con el 'This is not a festival', sello del Vida.