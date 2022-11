La Generalitat y el Gobierno central han llegado a un acuerdo para no llevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley que modifica la Ley de consultas populares no referendarias y de otras formas de participación ciudadana que el Ejecutivo catalán aprobó para poder convocar la consulta sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, que finalmente no se ha celebrado, han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

Según ha publicado la Cadena Ser, ambos gobiernos han alcanzado este acuerdo después de que el Gobierno expresara dudas sobre las competencias de la Generalitat para convocar este tipo de consultas. En marzo, el Govern aprobó esta iniciativa para que la Generalitat pueda convocar consultas en una parte concreta de Catalunya, ya que hasta entonces solo se podían celebrar en todo el territorio catalán, de manera que permitía al presidente del Ejecutivo, Pere Aragonès, poder convocar la consulta sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno simultáneamente en varias comarcas. Sin embargo, el Gobierno alertó de que no quedaba claro si con esta nueva ley la Generalitat podía hacer una consulta sobre competencia de los ayuntamientos invadiendo así la autonomía municipal, algo que el Govern negaba, y por eso iniciaron una negociación para evitar que el decreto acabara en el TC. Así, tras varios meses de negociación han alcanzado un acuerdo que, según las fuentes ya citadas, no modifica ningún aspecto de la ley y que ambos gobiernos coinciden en interpretar que con esta norma solo pueden convocarse consultas sobre competencias de la Generalitat sin que afecten competencias municipales. Candidatura paralizada Este pacto se produce en un momento en el que la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno está paralizada después de que en julio la Generalitat enviara al Comité Olímpico Español (COE) una propuesta de candidatura en solitario de Catalunya tras la falta de acuerdo con el Gobierno de Aragón. Sin embargo, el COE no ha llegado a responder ni pronunciarse sobre este planteamiento, y no ha habido conversaciones con el Govern desde entonces. Es por esto que, según fuentes de la Generalitat, el Ejecutivo catalán ha «congelado» la Oficina sobre la candidatura de los JJ.OO. de Invierno que dirigía Mònica Bosch y ha nombrado a Bosch como asesora de la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, en proyectos transversales en asuntos deportivos.